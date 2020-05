L’uomo, esasperato dalle multe, aggredisce un vigile che lo ha fermato per un controllo. “Una multa al giorno mi state facendo, non ce la faccio più”.

Il fatto è accaduto a Francavilla al Mare (Ch), nella centralissima Piazza Asterope. Nelle immagini, girate da un residente, si vede una pattuglia di vigili urbani e un uomo visibilmente alterato. All’uomo vengono chieste le generalità e a quel punto si fionda sull’altro vigile all’interno del mezzo. “Mi avete rotto i c…..” urla ancora l’uomo allontanandosi. A quel punto ritorna indietro e fornisce i documenti al vigile. “Mi devi dare la patente perché non ho i soldi per mangiare per colpa vostra” urla ancora l’uomo nei confronti del vigile. “La gente non ha i soldi per mangiare e gli fate pure le multe?”

Raggiunti telefonicamente da Zone d’Ombra Tv, i vigili di Francavilla al Mare ci hanno riferito che l’uomo è stato fermato in auto. Dopo aver proceduto ai controlli, è stata elevata una multa per mancato allaccio della cintura di sicurezza. Nel controllo anti-Covid è stato anche rilevata la trasgressione per non aver rispettato il dpcm.

L’uomo rischia anche una denuncia per oltraggio.