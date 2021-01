Il dilemma di Conte: lasciare o avviare il “patto tra gentiluomini”

Il governo Conte si trova a un bivio: tentare il tutto per tutto o dare le dimissioni puntando al reincarico per la formazione di un Conte-ter.

Pd e M5s vogliono una soluzione pilotata. Insomma: o si governa il Paese o si va al voto. Mercoledì è previsto il voto di Camera (pomeriggio) e Senato (mattina) sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sull’amministrazione della giustizia.

I numeri sono ancora insufficienti per l’esecutivo.

“Abbiamo 48 ore. O c’è una maggioranza o si va al voto” ha scandito Luigi Di Maio. Il Pd “si sta adoperando per garantire sulla base di un programma di legislatura un governo autorevole con una base parlamentare ampia e stabile” fanno sapere dal Nazareno. “Serve fase nuova – ribadisce il dem Goffredo Bettini – ma Conte è imprescindibile”. E rivolto al leader di Italia viva: “Ora Matteo Renzi dimostri effettivamente di avere il senso non dell’errore ma un po’ del salto nel buio che lui ha procurato e incominci in Parlamento a dare qualche segnale, se ci sono delle aperture”.

Il patto tra gentiluomini

L’ipotesi di un “patto tra gentiluomini” che garantisca al premier di rientrare a Palazzo Chigi dopo essersi dimesso. È questo l’orizzonte su cui si starebbero assestando le forze di maggioranza, anche se Leu avanza con Loredana De Petris i suoi “dubbi” su questa soluzione: “Non capisco come possano uscire i voti col Conte ter se non ci sono stati con il Conte bis”, si domanda la senatrice.

“Nessun veto su Conte, non si mettano veti su di noi” spiega Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Le dimissioni di Conte servirebbero dunque a rimettere intorno a un tavolo le forze di maggioranza, compresa anche Italia viva e una neonata forza di centro, per rinnovare la squadra di governo e stilare un programma di legislatura.

E le telefonate si infittiscono in queste ore. Il dilemma di Conte verrà risolto?