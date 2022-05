Il ‘direttore’ delle Poste che truffa per 100mila euro una 92enne ￼

Spread the love

A Genzano un’anziana di 92 anni è stata vittima di una truffa da 100mila euro.

Truffa 92enne. Tutto è iniziato con una telefonata a casa: un sedicente direttore delle Poste informava la donna che c’era un pacco indirizzato al nipote in giacenza presso la loro filiale. C’è un problema però: per prelevarlo servono circa 6 mila euro da pagare. Soldi che avrebbe dovuto consegnare alla postina che si sarebbe presentata a casa.

L’anziana non aveva i soldi, ma i truffatori non si fermano e il 30 aprile alle 13 la finta postina e il ‘collega’ si presentano alla porta. Una volta entrata in casa la donna avrebbe simulato di chiamare il nipote mentre a rispondere in realtà è un complice. Il finto nipote, quindi, convince la 92enne a saldare i 6mila euro con i gioielli per poter finalmente ritirare il pacco. Ma la sedicente postina subito dopo, con la scusa di andare in bagno, si dirige nella camera dell’anziana e ruba altri gioielli per 100mila euro. Poi torna in cucina, consegna il pacco e se ne va.

A dare l’allarme per la truffa alla 92enne è stata la figlia dell’anziana che ha visto due soggetti uscire dall’abitazione della madre. Sul caso sta indagando la polizia.