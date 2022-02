Il primo ministro lettone: forze russe verso l’Ucraina orientale. Stati Uniti: invasione imminente. Ucraina in stato di emergenza

Le truppe russe di Washington e Lviv (CNN) si sono spostate nella regione orientale dell’Ucraina che la Russia ha ora riconosciuto come “indipendente”.

A dirlo è il primo ministro della Lettonia. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno emesso un nuovo avvertimento al governo ucraino. Le ultime informazioni dicono che a breve può esserci un’invasione russa su vasta scala. “Secondo le informazioni a mia disposizione, Putin sta spostando ulteriori forze e carri armati nei territori occupati del Donbas”, ha affermato il primo ministro lettone Arturs Krišjānis Kariņš. “Si tratta di un attraversamento di un territorio sovrano in un paese vicino”. Invitato a chiarire le sue parole nello specifico, Kariņš ha risposto: “Sì, secondo le informazioni a mia disposizione, questo è esattamente quello che stiamo vedendo”.

Truppe nel Donbass

Altre due fonti vicine all’intelligence statunitense hanno confermato alla CNN che ulteriori truppe russe hanno attraversato il confine nella regione del Donbass. È accaduto quando Putin ha riconosciuto le due regioni. E ha emesso un ordine di schierare “peacekeepers” nel Donbass martedì. Secondo un alto funzionario statunitense la Russia ha schierato da uno a due cosiddetti gruppi tattici di battaglione. La principale formazione da combattimento russa, ciascuno dei quali comprende una media di circa 800 soldati.

Assalti che non si sono concretizzati

Un alto funzionario ucraino ha affermato che l’Ucraina non ha verificato l’intelligence ma ha fatto notare che gli Stati Uniti hanno emesso avvertimenti simili in precedenza, per assalti che alla fine non si sono concretizzati. La Russia avrebbe completato tutti i preparativi per un’invasione. “Sono pronti” dagli Stati Uniti. Gli alleati della NATO hanno ricevuto un’analoga informazione dall’intelligence che avverte di un attacco imminente.

Kariņš ha riferito alla CNN che ci sono stati nuovi movimenti di truppe russe nella regione del Donbass.

Particolare preoccupazione, avvertono gli Stati Uniti, suscita la principale città nord-orientale di Kharkiv, secondo l’alto funzionario ucraino e occidentale. Il ministro degli Esteri ucraino ha dichiarato martedì che non ci sono piani per evacuare la città. “Non abbiamo piani del genere”, ha detto durante una conferenza stampa a Washington insieme al Segretario di Stato Antony Blinken. Un alto funzionario della difesa ha detto ai giornalisti del Pentagono che l’80% delle forze russe sono ammassate al confine con l’Ucraina: sono “in quelle che considereremmo posizioni avanzate, pronte a partire”. Le capacità militari russe lungo il confine con l’Ucraina sono “quasi il 100% di tutte le forze” che il Pentagono prevedeva.

Putin ha già trasferito al confine con l’Ucraina “significative capacità missilistiche offensive”, “due dozzine di navi da guerra nel Mar Nero” e “corazzature, artiglieria, certamente fanteria”.

I video dei social media geolocalizzati e analizzati dalla CNN negli ultimi giorni mostrano un continuo accumulo di veicoli corazzati e di supporto a meno di 30 chilometri oltre il confine in Russia. Funzionari statunitensi hanno affermato di prevedere sia un’invasione di terra che attacchi aerei se la Russia dovesse lanciare un attacco. “Missili e bombe russi cadranno in tutta l’Ucraina. Le comunicazioni saranno bloccate. Gli attacchi informatici chiuderanno le principali istituzioni ucraine”, ha detto Blinken la scorsa settimana prima del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, descrivendo come gli Stati Uniti credevano che un attacco russo all’Ucraina si sarebbe svolto. “Dopodiché, i carri armati e i soldati russi avanzeranno verso obiettivi chiave che sono già stati identificati e tracciati in piani dettagliati”.

Biden: inizio invasione russa

Il presidente Joe Biden è certo che siamo in un momento di “inizio di un’invasione russa”. Martedì gli alleati statunitensi ed europei hanno invocato sanzioni contro Mosca in risposta alle mosse di Putin.

Ucraina in stato di emergenza

Il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina ha annunciato mercoledì che lo stato di emergenza sarà introdotto in tutte le parti del paese sotto il controllo del governo. La misura dovrebbe essere approvata dal parlamento ucraino entro 48 ore e durerà 30 giorni, con la possibilità di essere prorogata per ulteriori 30 giorni.