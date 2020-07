“Con il presente foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità”. La Corte dei conti inizia con queste parole il Rilievo in merito all’incarico assegnato a Santino Lo Porto, marito di Azzurra Cancelleri (M5S) e cognato del viceministro Giancarlo Cancelleri, al MEF.

Siamo nel 2014. Azzurra Cancelleri, sorella di Giancarlo, sposa Santino Lo Porto, architetto di Santa Caterina Villaermosa. Alla festa, oltre a Luigi Di Maio, sono presenti anche una decina di altri deputati nazionali del M5s e due regionali.

Il Rilievo della Corte getta ombre sull’assegnazione di questo incarico.

È evidente che c’è una stretta parentela tra la deputata del Movimento 5 Stelle con il viceministro alla infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Tant’è che la Corte in oggetto scrive -come riporta Il Paragone– : “Conferimento incarico di natura coordinata e continuativa nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto all’Arch. Santino Lo Porto”. Nelle Osservazioni dell’ufficio di controllo si legge: “Con il decreto indicato in oggetto, è stato conferito all’Arch. Santino Lo Porto, estraneo all’Amministrazione, un incarico di natura coordinata e continuativa nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227”.

E ancora: “Il predetto incarico è finalizzato ad assicurare, d’intesa con i competenti Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, l’approfondimento di questioni in materia di programmazione della politica economica con particolare riferimento al riparto di risorse finanziarie. Al riguardo, si invita l’Amministrazione a fornire chiarimenti in merito all’attività che l’Arch. Lo Porto dovrà svolgere, della quale è stata data una generica esposizione nell’atto, in relazione al curriculum professionale del medesimo. Si richiede quanto sopra, anche in considerazione del compenso di euro 65.000 previsto per l’incarico in oggetto”. Insomma, la Corte vuole capire che incarico svolge Lo Porto perché non è chiaro.

Conclude la nota: “Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all’art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, in forza della quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente superare i prescritti trenta giorni. Trascorso detto periodo, la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela”.

Gli acquisti della Cancelleri

Intanto ad Azzurra Cancelleri le cose vanno bene. Dopo la famosa abolizione della povertà ha comprato casa a Roma. Dalla sua dichiarazione risulta che dal 2019 è arrivata una novità: “proprietà di un fabbricato civile a Roma”.