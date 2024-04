Spread the love

Le tensioni internazionali salgono di tono mentre il mondo tiene il fiato sospeso, in attesa di comprendere le implicazioni dell’ultimo sviluppo avvenuto nella regione.

Israele attacca Iran, Siria e Iraq: tensione in Medio Oriente. In un recente evento, Israele ha lanciato un attacco contro obiettivi in Iran, concentrando la sua azione su una base militare nelle vicinanze dell’impianto nucleare di Isfahan, situato a 215 miglia a sud di Teheran e rinomato per la sua rilevanza nelle attività di ricerca nucleare. Tuttavia, l’azione non si è limitata al territorio iraniano, ma ha coinvolto anche Siria e Iraq.

Non solo l’attacco in Iran ma anche in Siria e Iraq

Secondo quanto riportato da diverse fonti, i droni israeliani hanno colpito non solo l’Iran ma anche obiettivi con legami con Teheran presenti in Siria e Iraq, due Paesi in cui l’influenza iraniana è in crescita. Testimoni locali hanno segnalato un blitz israeliano contro le posizioni dell’esercito siriano nei governatorati di Suwayda e Daraa, nel sud della Siria, con raid che hanno coinvolto anche diversi aeroporti della regione. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha confermato che gli attacchi israeliani hanno mirato a una postazione radar dell’esercito siriano nella provincia di Daraa.

Per quanto riguarda l’Iraq, i residenti di Erbil e Mosul hanno riferito di aver udito il rumore di aerei da combattimento, suggerendo possibili attacchi israeliani anche in questa regione. Sabereen News, un canale di notizie associato alle Unità di mobilitazione popolare antiterrorismo irachene, ha confermato che i velivoli israeliani hanno preso di mira un sito radar tra la città di Izra’ e il villaggio di Qarfa.

Tuttavia, l’obiettivo principale dell’attacco è stato l’Iran stesso. I droni israeliani hanno lanciato missili da distanza ravvicinata, mirando a segnalare la capacità di Israele di colpire all’interno del territorio iraniano. Il governo israeliano avrebbe avvertito gli Stati Uniti in anticipo dell’attacco, avvenuto prima delle previsioni successive alla Pasqua ebraica. Nonostante l’opposizione della Casa Bianca, l’azione è stata motivata dalle minacce iraniane di un possibile attacco atomico contro Israele.

L’attacco ha generato reazioni diverse. Una fonte militare ha descritto l’azione israeliana come “limitata”, mentre il ministro israeliano per la sicurezza nazionale ha criticato l’attacco definendolo “debole e deludente”. Tuttavia, il mondo rimane in sospeso, aspettando eventuali risposte da parte dell’Iran e di altri attori coinvolti nella regione.