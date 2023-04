Istat, i numeri del boom dei decessi

Spread the love

Nelle province di Udine e Trieste si sono registrati malori improvvisi. Numeri. Come quelli dell’Istat che paiono confermare una tendenza ormai diffusa anche sui decessi.

Istat. Pochi giorni fa 15 persone sono state soccorse dai sanitari in chiesa a seguito di malori che le hanno colte durante le celebrazioni. La maggior parte nella provincia di Udine e nella provincia di Trieste; due anche nella provincia di Pordenone.

Il numero dei decessi

Allora partiamo proprio dai numeri dell’Istituto nazionale di statistica. I decessi in Italia nel 2022, nei primi undici mesi dell’anno (dati aggiornati al 14 febbraio), è di 644.760. Cifra destinata a salire perché l’Istat aggiorna ogni mese il numero dei morti dei mesi precedenti.

Ebbene, nel 2021, nello stesso periodo, cioè i primi undici mesi dell’anno, i morti sono stati un po’ meno: 643.934. Eppure, si era ancora nel pieno della pandemia con bollettino giornaliero di contagiati e morti alle stelle. Il dato del 2020, invece, è di 671.251 deceduti nei primi undici mesi.

Se si considera che la somma dei decessi nello scorso anno è provvisoria e sarà, con tutta probabilità, ritoccata in rialzo, si comprende che non c’è un divario enorme fra i morti del 2022 e quelli della più terribile delle pandemie. Talmente terribile che ci è costata la reclusione in casa per mesi.

Eppure, la differenza non è così elevata con il 2020 ed è addirittura superiore al 2021. Magari c’è una spiegazione che ancora non è stata fornita.

Sta di fatto che il 2022 vede un eccesso di mortalità rispetto alla media dei cinque anni pre-pandemia (2015-2019) del +9,75 per cento, ossia 57.273 morti in più.

I mesi estivi

Esaminando i dati Istat emergono molte altre cose interessanti. Ad esempio, il dato dei cinque mesi estivi da maggio a settembre. In questo periodo il 2022 ha visto 279.822 morti, il 2021 ne ha registrati 268.721 e il 2020 ha visto “appena” 255.521 decessi.

Febbraio

Ultimo caso interessante riguarda il numero dei decessi del mese di febbraio. Nel febbraio 2020, cioè quando il virus circolava liberamente a poche settimane dai lockdown e l’influenza si curava allo stesso modo degli altri anni, il numero di morti in Italia è stato di 56.070.

Nel febbraio 2021 ne sono stati registrati 59.389. A febbraio 2022, quindi quando ormai gran parte della popolazione italiana era immunizzata in modo naturale o da vaccino, sono arrivati a 60.291.

La pandemia del 2022

La domanda è: che pandemia c’è stata nel 2022 in Italia? Aggiungiamo che il numero di morti a febbraio 2020 era in linea o inferiore a quello dei mesi corrispondenti degli anni precedenti. Febbraio 2017: 56.229, febbraio 2018: 56.294, febbraio 2019: 60.199.

L’anomalia di questi dati ed il boom di morti del 2022 avrà sicuramente una spiegazione.