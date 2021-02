Italia zona gialla: ecco cosa si può fare nel primo weekend

Primo weekend del 2021 in cui la quasi totalità delle regioni d’Italia è in zona gialla. Il monitoraggio ha riportato in giallo 15 regioni e una provincia autonoma. L’Italia in zona gialla.

A rimanere arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano che da lunedì ha deciso di blindarsi ancora di più. Le nuove norme sono entrate in vigore lunedì 1° febbraio. I ristoratori speravano di festeggiare un primo weekend aperto e invece hanno dovuto ancora aspettare. Questo è dunque il primo weekend di semilibertà per tre quarti degli italiani. Ecco cosa si può fare (a eccezione delle regioni arancioni).

Spostamenti

Ci si può spostare tra le 5 e le ore 22, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane in vigore il cosiddetto “coprifuoco”: dalle 22 alle 5 ci si può spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Infatti stando all’ultimo Dpcm gli spostamenti tra Regioni restano vietati fino al 15 febbraio, lunedì: una decisione successiva dovrà essere presa dal governo. Il divieto dalla prossima settimana potrebbe non essere prorogato.

Parenti e amici

Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti.

Bar e ristoranti

Si possono consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in questa fascia oraria agli esercenti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. Consegna a domicilio consentita senza limiti di orario.

Attività e centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive restano comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento.

Cultura

Niente mostre e musei in questo weekend: in zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato solo dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid.

Attività sportiva

È possibile praticare l’attività venatoria rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi. Resta interdetto anche lo sci.