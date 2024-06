Julian Assange: 14 Anni di battaglie legali, finalmente Libero. Ma la lotta continua

Spread the love

Dopo quattordici lunghi anni di battaglie legali, il tormento di Julian Assange ha finalmente trovato una tregua.

Julian Assange. La storia inizia nel 2010, quando WikiLeaks, la piattaforma da lui fondata, svelò al mondo una serie di documenti segreti statunitensi, grazie alle rivelazioni della ex militare Chelsea Manning. Questi documenti mettevano in luce crimini di guerra perpetrati dagli Stati Uniti, scatenando una tempesta globale. Da quel momento, la vita di Assange è stata una spirale di processi e prigionia, culminata con cinque anni di detenzione in un carcere di massima sicurezza a Londra. Lunedì scorso, tuttavia, l’attivista australiano ha riassaporato la libertà, mentre la giustizia britannica stabiliva se liberarlo o consegnarlo agli Stati Uniti, dove rischiava fino a 175 anni di carcere. Sebbene Assange sia uscito dal carcere, la sua lotta legale continua: la moglie ha annunciato che cercheranno la grazia presidenziale dagli Stati Uniti.

Dopo lunghe negoziazioni segrete con Washington, Assange ha accettato di dichiararsi colpevole in cambio della libertà. Il fondatore di WikiLeaks ha lasciato il carcere di Belmarsh la mattina del 24 giugno, dopo 1.901 giorni di detenzione. Un comunicato sul profilo X di WikiLeaks ha confermato che Assange è stato rilasciato su cauzione dall’Alta Corte di Londra. E ha preso un volo da Stansted nel pomeriggio, diretto verso le Isole Marianne Settentrionali per presentarsi davanti a un giudice come parte dell’accordo di patteggiamento che dovrebbe garantirgli la libertà e permettergli di tornare in Australia. Si prevede che comparirà in tribunale mercoledì mattina, ora locale.

Nessun segnale pubblico aveva lasciato intendere che un accordo fosse imminente, mentre il sistema giudiziario britannico continuava a procrastinare una decisione definitiva. Tuttavia, dietro le quinte, gli avvocati di Assange e rappresentanti statunitensi erano impegnati in trattative per evitare una condanna severa negli Stati Uniti. La mobilitazione internazionale a favore di Assange ha giocato un ruolo cruciale. Una campagna globale che ha coinvolto attivisti per la libertà di stampa, politici di ogni schieramento e persino le Nazioni Unite ha mantenuto alta l’attenzione sul suo caso. “Questo risultato è frutto di una campagna mondiale che ha visto l’adesione di organizzatori di base, attivisti, legislatori e leader politici, fino alle Nazioni Unite,” si legge nel comunicato di WikiLeaks. “Questo ha permesso un lungo periodo di negoziazioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha portato a un accordo non ancora finalizzato.”

Secondo quanto riportato dalla CNN, i procuratori americani, avendo ottenuto la dichiarazione di colpevolezza di Assange, chiederanno una condanna di 62 mesi. Periodo corrispondente ai cinque anni già scontati a Londra, consentendo così ad Assange di tornare immediatamente a casa. Il presidente Joe Biden aveva segnalato un’apertura verso un possibile accordo, nonostante l’opposizione di alcuni funzionari dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia, che volevano una dichiarazione di colpevolezza da parte di Assange.

Fonti della Casa Bianca hanno chiarito che, sebbene le trattative fossero in corso con il Dipartimento di Giustizia, l’amministrazione non era direttamente coinvolta nella decisione. Gli Stati Uniti accusano Assange di aver incitato Chelsea Manning a ottenere migliaia di documenti diplomatici segreti, mettendo a rischio fonti riservate e divulgando informazioni sensibili sulla guerra in Iraq e sui detenuti di Guantanamo. La moglie di Assange ha annunciato che la battaglia legale proseguirà con la richiesta di grazia presidenziale per cancellare le conseguenze del patteggiamento.

La conclusione del calvario giudiziario di Assange rappresenta anche una liberazione per la sua famiglia. Christine Assange, madre dell’attivista, ha espresso sollievo in una dichiarazione ai media australiani: “Questo calvario sta finalmente finendo. Dimostra l’importanza della diplomazia silenziosa. Molti hanno sfruttato la situazione di mio figlio per i propri scopi, quindi sono grata a coloro che hanno lavorato instancabilmente per il suo benessere. Questi ultimi 14 anni sono stati un inferno per me come madre.” Anche il governo australiano ha accolto con favore la fine di questa lunga vicenda legale. Il primo ministro Anthony Albanese che ha sottolineato come il caso si sia protratto troppo a lungo senza alcun beneficio continuando l’incarcerazione di Assange.