La NATO risponde alla Russia: più truppe nell’Europa orientale

Allerta per lo spazio aereo ucraino ampliata, citando la minaccia missilistica

Le autorità di regolamentazione dell’aviazione europea stanno procedendo al raddoppio delle dimensioni della zona di allerta intorno all’Ucraina. Si teme che “missili a medio raggio penetrino nello spazio aereo controllato”.

L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea ha esteso il suo avviso per le compagnie aeree e altri operatori civili da 100 miglia nautiche a 200 miglia nautiche dal confine ucraino con la Russia.

L’EASA ha affermato che l’area ampliata ora tiene conto del “rischio rappresentato dalla minaccia di lanci di missili da e verso l’Ucraina”.

La minaccia è reale : nel 2014, il volo Malaysian Airlines 17 è stato abbattuto sull’Ucraina orientale da un missile terra-aria, uccidendo quasi 300 persone. Funzionari occidentali e un’indagine guidata dai Paesi Bassi hanno affermato che il presidente russo Vladimir Putin è responsabile dell’incidente, ma Putin lo ha negato.

Polonia e Repubblica Ceca chiuderanno lo spazio aereo per le compagnie aeree russe

Polonia e Repubblica Ceca chiuderanno lo spazio aereo per le compagnie aeree russe in seguito all’attacco della Russia all’Ucraina.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato che sta elaborando una legge che porterà “alla chiusura dello spazio aereo per le compagnie aeree russe”.

Il ministro dei Trasporti della Repubblica Ceca Martin Kupka ha dichiarato che il Paese interromperà le operazioni di tutti i vettori russi sul suo territorio. “A partire dalla mezzanotte di oggi, interromperemo le operazioni di tutti i vettori aerei russi sul territorio ceco”, ha affermato su Twitter.

Ieri, il Regno Unito ha annunciato che vieterà gli aerei civili russi dal suo spazio aereo.7 minuti fa

Ecco alcune possibilità che Putin potrebbe pianificare per l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin è stato molto chiaro sui suoi obiettivi fondamentali nell’invasione dell’Ucraina: vuole disarmare il paese, recidere i suoi legami con l’alleanza militare della NATO e porre fine alle aspirazioni del popolo ucraino di unirsi all’Occidente.

Annessione della Crimea 2.0

Se le forze russe sono in grado di catturare la città portuale ucraina di Odessa, è possibile immaginare un ponte di terra che si estende per tutto il sud dell’Ucraina, collegando potenzialmente anche la Transnistria – un’enclave separatista in Moldova, dove sono di stanza le truppe russe – a Odessa, in Crimea e Ucraina meridionale e orientale.

Un’Ucraina divisa

Se Putin ha in mente la partizione, l’Ucraina galiziana e la città di Leopoli, vicino al confine polacco, potrebbero potenzialmente far parte di una sorta di stato ucraino di groppa, mentre la Russia concentra le sue attenzioni sull’est del paese.

Uno stato filorusso

Funzionari dell’intelligence occidentale avvertono che la Russia sta pianificando il rovesciamento del governo democraticamente eletto dell’Ucraina, sostituendolo con un regime di facciata. Putin ha detto di considerare illegittimo l’attuale governo democraticamente eletto in Ucraina e si è lamentato della destituzione del presidente filo-russo Viktor Yanukovich nel 2014. L’Ucraina ha altri politici che potrebbero essere desiderosi di riempire i ranghi di un governo filo-russo, installati possibilmente con la forza.

L’occupazione

La Russia dice che non vuole essere un occupante, ma è facile immaginare uno scenario in cui la Russia cerca di imporre la sua forma di governo pesante all’Ucraina. Sarebbe una pillola difficile da ingoiare per gli ucraini poiché hanno una stampa libera, una politica locale a ruota libera e una tradizione di protesta di strada. Nel sistema politico russo, le vere proteste dell’opposizione sono in gran parte bandite o molto difficili da organizzare.

Un’occupazione violenta

Putin non ha avuto problemi a sostenere violenti uomini forti locali con scarsa considerazione per i diritti umani. La sua ascesa politica iniziò con la pacificazione della Cecenia, una repubblica separatista nel Caucaso settentrionale della Russia.

Una repubblica della paura

La Russia ha un temibile apparato di sicurezza interna che imprigiona e perseguita i dissidenti e tiene lontani dalla politica oppositori potenzialmente problematici. Gli ucraini che vivono in Crimea – occupata dalla Russia nel 2014 e annessa dopo un referendum ampiamente considerato una farsa – hanno sperimentato in prima persona com’è vivere in uno stato in cui l’FSB, il servizio di sicurezza dello stato russo, è onnipotente.