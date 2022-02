La pagina Facebook per Putin: “Vogliamo la pace. Ci hanno accerchiato”

Inizia così uno dei post della pagina dedicata a Putin – con oltre tre milioni di seguaci – e gestita dal Movimento a sostegno del presidente russo. Sembrerebbe quasi una pagina ufficiale ma non lo è. Ma sicuramente molto vicina alla politica russa. Il post prosegue:

“Per 8 anni, l’Ucraina ha tenuto guerra con il proprio popolo nel Donbass , uccidendo civili – e non ve ne siete accorti, ha fornito all’ Ucraina armi e denaro. Per 3 giorni, la Russia sta ripristinando la giustizia allontanando gli aggressori dal Donbass e dai suoi confini – e voi imponete le vostre folli sanzioni in isteria congiunta. La Russia sopravviverà senza l’Occidente, come ha già fatto molte volte nella sua storia. La domanda è: ora l’Occidente sopravviverà senza la Russia? Lo sapremo presto. Arrivederci, Europa! Arrivederci, USA!”.

“Vogliamo la pace! Volevamo parlare e negoziare. Secondo gli accordi di Minsk, abbiamo dato all’Ucraina la possibilità di reintegrare le repubbliche del Donbass. L’Ucraina doveva solo smettere di sparare nelle aree residenziali e ascoltare le persone che vivono lì. Volevamo parlare con l’Europa e gli Stati Uniti, ma in risposta ci siamo trovati di fronte solo all’incuria delle nostre domande. In tutti questi anni, l’Occidente ha sostenuto il regime ucraino, spingendolo alla guerra con la Russia. In tutti questi anni abbiamo chiesto di non armare i nostri vicini, perché queste armi vengono usate contro i civili nel Donbass. La nostra opinione è stata ignorata. Al nostro confine, hanno creato una testa di ponte della NATO, il cerchio intorno a noi si è ristretto, mentre noi abbiamo continuato ad essere strangolati dalle sanzioni per cose che la Russia non ha fatto.

Non abbiamo annesso la Crimea: il referendum si è tenuto. Non abbiamo combattuto nel Donbass: era la guerra civile in Ucraina. Ma ora l’Ucraina ha lanciato un attacco alle repubbliche del Donbass riconosciute dalla Russia. E il presidente dell’Ucraina in un forum internazionale dichiara il suo desiderio di possedere armi nucleari per minacciare la Russia. Il popolo ucraino è popolo fraterno per i russi, ma la loro leadership e gli Stati Uniti li conducono nell’abisso, predicando odio per la Russia. Aiuteremo a liberare il popolo fraterno dell’Ucraina.

L’Ucraina sarà libera e indipendente. E amichevole con la Russia. Vogliamo che gli Stati Uniti si ritirino dai nostri confini e la smettano di considerare l’Ucraina il suo burattino. La nostra operazione è il mantenimento della pace e mira solo alla smilitarizzazione di un paese vicino. Nessuno dei civili del paese fraterno dovrebbe soffrire! Noi siamo per la pace! No alla guerra! Ma dobbiamo forzare la pace e calmare gli aggressori. Siamo per la pace!”