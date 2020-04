Fermata a un posto di blocco e invitata a dare le proprie generalità, la signora, senza mezzi termini, ha tuonato: “Sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al mare”.

Così, Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle e ora nelle fila del gruppo misto, ha risposto alla municipale di Roma. Bloccata all’inizio della via del Mare, arteria che collega la capitale al suo litorale, l’onorevole ha cercato di convincere la pattuglia di servizio che il giorno di Pasquetta stesse andando al mare per lavoro facendo lei parte della XIII commissione Agricoltura. E visto che il Parlamento ieri era chiuso ovviamente l’onorevole avrà deciso di andare a “lavoro” al mare.

La polizia locale ha elevato una sanzione da 248 euro prevista dal decreto. La sua pratica, ora, è in mano al Comando generale dove sarà deciso se oltre alla sanzione economica la Curial sarà denunciata visto che, comunque, l’onorevole ha raggiunto il litorale invece di fare dietrofront e tornare a casa.

Tutto falso, invece per la Curial. “Non mi è stata fatta alcuna multa” ha scritto su Facebook. “Ero nel comune di Roma in quanto mio diritto e dovere”. Nessun accenno, però, al fatto che stesse andando al mare.