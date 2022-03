La Russia non mollerà perché è attaccata al suo passato

La resistenza dell’Ucraina all’invasione russa ha mostrato una forza che ha sorpreso molti osservatori. Ma i precedenti storici raccontano che le forze di Mosca ne risentiranno se non saranno in grado di sottomettere rapidamente il Paese.

“L’esercito russo è sovradimensionato ma se la guerra si prolunga Mosca non potrebbe avere gioco facile”. A dirlo in un post sui social media Seth Jones, vicepresidente del Center for Strategic and International Studies. “Supponendo 150.000 soldati russi in Ucraina e una popolazione di 44 milioni, con un rapporto di forza di 3,4 soldati per 1.000 persone, non puoi detenere il territorio con quei numeri”, dice Jones. Che ha confrontato quel rapporto di forza con le occupazioni in cui i rapporti di forza erano più alti.

I numeri

Ad esempio, le forze alleate che occupavano la Germania nel 1945 avevano 89,3 soldati per 1.000 abitanti; Forze NATO in Bosnia nel 1995, 17,5 soldati per 1.000 abitanti; Forze NATO in Kosovo nel 2000, da 19,3 a 1.000, e forze internazionali a Timor orientale nel 2000, da 9,8 a 1.000. Scrivendo nella revisione del 2003 del think tank RAND Corp., l’analista e matematico James Quinlivan ha affermato che un rapporto di forza di riferimento per un’occupazione di successo è di circa 20 a 1.000. Secondo le statistiche citate da Quinlivan, i rapporti delle forze statunitensi e della coalizione in Afghanistan nel 2002 e in Iraq nel 2003 erano rispettivamente solo da 0,5 a 1.000 e da 6,1 a 1.000.

“Un numero elevato di truppe e polizia è fondamentale per stabilire la legge e l’ordine di base”, ha affermato Jones.

“In effetti, il numero di soldati russi in Ucraina non è nemmeno sufficiente per tenere a lungo le grandi città”. E se gli occupanti russi affrontano una guerriglia nel caso in cui il governo ucraino cada, le probabilità non saranno a loro favore. “Correranno un serio pericolo di essere sterminati dagli insorti ucraini”. Le forze sovietiche hanno condotto una lunga campagna contro gli insorti ucraini dopo la fine della seconda guerra mondiale. La guerra partigiana continuò fino alla fine degli anni quaranta in alcune parti dell’Ucraina occidentale, ma all’inizio degli anni cinquanta i sovietici repressero la maggior parte della resistenza armata. Funzionari statunitensi hanno anche notato quanto si siano allungate le linee di rifornimento della Russia rispetto alle prime fasi dell’invasione.

Un alto funzionario statunitense ha spiegato alla CNN che la Russia prevedeva una rapida vittoria e potrebbe aver trascurato di pianificare un rifornimento sufficiente delle sue forze. Le linee di rifornimento sono una “definita vulnerabilità”. Ma lunedì i funzionari dell’amministrazione statunitense hanno affermato che la Russia avrebbe dovuto aumentare le sue operazioni in Ucraina.

Le mappe

Tuttavia, una mappa delle attuali posizioni russe mostra che le forze di Mosca hanno ottenuto il controllo solo di una piccola parte dell’Ucraina, un vasto paese appena leggermente più piccolo dello stato americano del Texas.

E ancora, guardando ai conflitti passati, la Russia deve affrontare sfide importanti nel prendere le aree urbane dell’Ucraina, come la capitale Kiev. “Il terreno urbano offre incredibili risorse e vantaggi a una forza difensiva per causare un numero sproporzionato di causalità sull’elemento attaccante. Far scadere il tempo nell’ambiente strategico e, infine, fermare lo slancio di un attacco in modo stridente” hanno spiegato John Spencer e Jayson Geroux del Modern War Institute di West Point, sede dell’Accademia militare degli Stati Uniti.

I dati

La coppia, rispettivamente ex ufficiali militari statunitensi e canadesi, ha indicato i conflitti dalla seconda guerra mondiale alla guerra di Corea, dalla Cecenia alla Siria. Dove i difensori urbani sono stati in grado di infliggere perdite elevate ai loro aggressori. Con una colonna di 40 miglia (64 chilometri) di veicoli militari russi e armature allineate in direzione di Kiev, Spencer e Geroux sottolineano che ciò che è accaduto all’armata russa a Grozny, in Cecenia, nel 1995, potrebbe riverificarsi ora. L’immagine satellitare mostra un convoglio russo di 40 miglia.

Separatisti ceceni, operanti in squadre con un minimo di due uomini usano solo fucili, granate e lanciagranate. Posizionati su veicoli corazzati russi dagli scantinati e dai piani superiori degli edifici. “I carri armati principali e altre armi non potevano rispondere efficacemente al fuoco”, hanno affermato Spencer e Geroux.

In tre giorni nel gennaio 1995, una brigata russa ha perso 102 dei suoi 120 veicoli corazzati e 20 dei 26 carri armati a causa dei separatisti ceceni a Grozny. Se questo esempio vale anche solo in parte per ciò che gli invasori russi dovranno affrontare nelle città ucraine, la guerra non avrà una fine rapida.