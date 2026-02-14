Spread the love

Via Sigismondi, quartiere Santa Rita, Lanciano.

Una strada che, negli ultimi mesi, è diventata simbolo di una domanda più grande: chi governa davvero un territorio quando le istituzioni appaiono frammentate, lente o assenti?

La prima puntata dell’inchiesta di Zone d’Ombra TV nasce da un episodio preciso: una perquisizione effettuata dalle forze dell’ordine in un alloggio di edilizia popolare. Un intervento che si è trasformato in tensione, in aggressione, in scontro aperto. Due poliziotti coinvolti, un quartiere in fibrillazione, atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Lanciano e al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Ma il punto non è solo l’episodio.

Il punto è ciò che quell’episodio rivela.

L’aggressione e la scelta operativa

Secondo quanto ricostruito, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione in un alloggio popolare di via Sigismondi. Durante le operazioni si sarebbe verificata un’aggressione nei confronti degli agenti. In quel momento si è aperto un bivio operativo: intervenire con arresti immediati o trasmettere la documentazione agli organi competenti.

È stata scelta la seconda strada.

Un rapporto dettagliato è stato inviato alla Procura. Parallelamente, data la presenza di minori nel contesto familiare interessato, è stata trasmessa documentazione anche al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Scelta legittima sul piano procedurale. Ma sul piano simbolico?

Qui nasce il nodo.

La denuncia del sindacato di polizia

La segreteria nazionale del COSAP, Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, è intervenuta pubblicamente parlando di una situazione di “altissima tensione” nel quartiere Santa Rita. Ma soprattutto ha utilizzato un’espressione che pesa: “abdicazione delle istituzioni”.

Non un termine generico.

Non uno sfogo.

Un’accusa precisa: quando la violenza interrompe un atto giudiziario e costringe lo Stato a ripiegare, il danno d’immagine è incalcolabile.

Secondo il sindacato, in quell’area si sarebbe consolidata una presenza criminale radicata, con occupazioni di alloggi di edilizia popolare e controllo territoriale delle piazze di spaccio.

Sono affermazioni gravi.

E chiamano in causa responsabilità istituzionali.

Il nodo ATER

Via Sigismondi è composta in gran parte da alloggi di edilizia residenziale pubblica. Qui si apre una questione centrale: come è possibile che abitazioni pubbliche risultino occupate da soggetti pluridenunciati mentre centinaia di famiglie attendono in graduatoria?

Secondo i numeri in nostro possesso, sarebbero oltre 700 le famiglie in lista d’attesa.

La gestione dell’ATER non può essere una variabile neutra. Il presidente dell’ente, Maurizio Bucci, guida un consiglio di amministrazione con l’obiettivo dichiarato di migliorare la gestione dei circa 2.150 alloggi presenti sul territorio.

La domanda è legittima: quali controlli vengono effettuati? Quali procedure di verifica sui requisiti? Esistono atti di revoca o segnalazioni alle autorità competenti?

Non si tratta di etnicizzare il problema.

Si tratta di legalità amministrativa.

Tribunali e tempi della giustizia

Dopo l’aggressione, il fascicolo è arrivato al Tribunale di Lanciano. Parallelamente, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila è stato investito per le valutazioni sulla tutela dei figli minori.

In altri casi recenti, anche sul territorio abruzzese, i tribunali minorili sono intervenuti con rapidità su situazioni ritenute pregiudizievoli per i minori. Il principio è sempre lo stesso: interesse superiore del bambino.

La domanda è semplice: i tempi saranno altrettanto rapidi anche in questo caso?

Perché la giustizia non è solo decisione.

È anche tempestività.

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nel frattempo, il Prefetto ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo strumento previsto per coordinare in modo straordinario tutte le forze sul territorio.

È un passaggio importante.

Segna la presa in carico istituzionale della vicenda.

Ma un comitato non è una soluzione.

È un inizio.

Quali misure concrete sono state attivate? Rafforzamento dei controlli? Monitoraggio degli alloggi? Applicazione di misure di prevenzione personali previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza? DASPO urbano? Sorveglianza speciale?

La comunità chiede trasparenza.

Il clima nel quartiere

A rendere ancora più delicata la situazione è intervenuto un ulteriore episodio: un incidente tra auto nel quartiere che ha riacceso tensioni e paura tra i residenti.

Il parroco della zona ha dichiarato pubblicamente che determinate presenze devono lasciare il quartiere. Parole che riflettono un malessere diffuso, ma che devono essere lette nel quadro della legalità e dei diritti.

Il rischio è la frattura sociale.

Il rischio è lo scontro permanente.

La domanda centrale

“Chi comanda davvero in via Sigismondi?”

Non è una sentenza.

È una domanda.

Quando le forze dell’ordine subiscono un’aggressione.

Quando un sindacato parla di abdicazione.

Quando gli alloggi pubblici diventano oggetto di contestazione.

Quando i tribunali ricevono fascicoli delicati.

La questione non è solo criminale.

È istituzionale.

Lo Stato è uno.

Ma deve apparire uno.

Se agisce a compartimenti stagni, il territorio percepisce vuoto.

Se comunica poco, cresce la sfiducia.

Se interviene tardi, la narrazione la costruiscono altri.

Santa Rita oggi non è solo un quartiere.

È un test.

Un test sulla capacità delle istituzioni di coordinarsi.

Un test sulla gestione dell’edilizia pubblica.

Un test sulla tempestività della giustizia.

Un test sull’equilibrio tra sicurezza e diritti.

La prima puntata non offre soluzioni.

Offre domande documentate.

Perché il giornalismo non deve sostituirsi allo Stato.

Deve ricordargli quando è il momento di esserci.

Segui il canale Youtube

Segui il Canale Tik tok