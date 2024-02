Spread the love

Paolo Roat – Attivista per i Diritti Umani e dei Bambini – ci racconta le battaglie fatte per riportare i bimbi sottratti ingiustamente alle famiglie tra le braccia delle mamme e dei papà.

Le interviste di Zone d’Ombra Tv: Paolo Roat. Una lotta difficile soprattutto perché si combatte una “guerra” nei confronti di una filiera psichiatrica ben oliata, in cui giudici, assistenti sociali e psichiatri – spesso in conflitto di interesse – concorrono insieme ad applicare una strategia in cui il denaro detta legge.

E, dunque, qual è la differenza tra il caso Bibbiano e tutti gli altri? “La differenza – spiega Roat – è che a Bibbiano li hanno scoperti”.

A cura di Antonio Del Furbo