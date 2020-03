Luciano D’Alfonso riteneva “che la stessa, tanto in occasione e nella forma del diritto di cronaca quanto in occasione e nella forma di diritto di critica, equivalesse a libertà di dileggio e insulto, diceva e scriveva ogni giorno su di un suo blog denominato ‘Maperò’ tutto quello che le pareva, affermando cose false e offensive ovvero riferendo mezze verità ovvero ancora usando la tecnica del dire e non dire e non tralasciando occasione per attaccare giornalmente ed ossessivamente l’Amministrazione presieduta da esso attore; richiamando dunque una serie di articoli ritenuti lesivi della propria credibilità e dignità, conveniva in giudizio la Mandara perché fosse condannata al risarcimento di tutti i danni risentiti, quantificati nella misura di € 150.000,00″.

La difesa

Opposta l’analisi della giornalista che, costituitasi in giudizio, eccepiva che, “svolgendo l’attività professionale di giornalista da circa trent’anni, si era sempre occupata della vita politica regionale senza allineamenti e/o appiattimenti sull’operato e sulle condotte dei rappresentanti delle istituzioni e dei politici, quindi esercitando a pieno il diritto di critica, seppur anche con toni pungenti e non soltanto e sempre il diritto di cronaca; negando pertanto di aver mai pubblicato post che concretassero gli estremi della lesione della reputazione e dell’onore dell’attore, tanto meno con riferimento a quelli richiamati nell’atto introduttivo del giudizio, eccependo altresì il difetto di prova del lamentato danno risarcibile, concludeva per il rigetto della domanda.”

Il giudice

Nella premessa, il giudice del Tribunale di Pescara, Marco Bortone, riconosce che “la lesione del diritto alla salute e di ogni altro valore inerente alla persona costituzionalmente garantito costituisce un evento immanente ovvero interno al fatto illecito e ne comporta pertanto il relativo risarcimento, indipendentemente dai riflessi patrimoniali che da tale lesione conseguano, integranti voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva”.