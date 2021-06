Lo yacht di Flavio Briatore che i giudici hanno sequestrato, lo Stato ha venduto. E che ora (forse) deve ripagare

I giudici della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio la confisca del Force Blue, lo yacht di Flavio Briatore disposta dalla Corte d’appello di Genova per una vicenda di evasione dell’Iva.

È il secondo annullamento da parte della Suprema Corte: sarà necessario adesso un nuovo processo d’appello (il terzo) per stabilire se lo yacht di Flavio Briatore può essere confiscato. Il Force Blue, nel frattempo, è stato venduto all’asta dallo Stato – senza attendere la sentenza definitiva – per una cifra di oltre 7 milioni di euro a una società dell’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone. A questo punto, se la confisca dovesse essere annullata definitivamente lo Stato dovrebbe risarcire Briatore.

Il sequestro

Il sequestro dello yacht era scaturito da una indagine per evasione fiscale contro Briatore. Il manager era stato accusato di aver fatto figurare l’uso del Force Bleu per uso diportistico. E di aver simulato una attività di noleggio e l’emissione di false fatture. Ciò avrebbe comportato una evasione dell’Iva tra il 2006 e il 2010 per 3,6 milioni di euro. Lo stop all’imbarcazione, nel 2010, aveva avuto fasi movimentate. I militari della Guardia di Finanza avevano effettuato un blitz sequestrando il Force bleu mentre a bordo si trovavano l’allora moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci e una ventina di uomini dell’equipaggio.

Tuttavia le accuse contro il manager sono mano a mano cadute. Alcune perché i giudici hanno riconosciuto l’insussistenza di alcune di esse, altre perché cancellata dalla prescrizione. L’ultima udienza, nell’ottobre del 2019 davanti alla Corte d’appello di Genova aveva confermato il dissoversi di tutti i reati. Aveva però confermato la confisca del mega yacht. Per due volte, tuttavia, la Cassazione ha annullato questo provvedimento.