Non c’è tregua nella Tv di Stato. Dopo otto mesi dal cambio di maggioranza, l’ad Fabrizio Salini dà via libera al riequilibrio dell’informazione Rai. Gli uomini sistemati erano ancora quelli espressione gialloverde. L’ora della lottizzazione Rai, dunque, è arrivata ancora una volta.

Il primo uomo è Mario Orfeo, ex dg di Viale Mazzini, che prende la guida Tg3. Orfeo sarà il primo giornalista ad avere guidato tutti e tre i principali telegiornali della Rai. L’attuale direttrice del Tg3 Giuseppina Paterniti conquista la direzione dell’Offerta Informativa Rai. Franco Di Mare, sempre in quota 5S, verrà indicato alla direzione di Rai3, da cui dovrà sloggiare Silvia Calandrelli. Al Gr, al posto di Luca Mazzà, arriva l’attuale vicedirettrice del Tg1 Simona Sala, un passato da quirinalista, gradita sia ai 5s sia al Pd.

La presidenza di RaiCom è per l’ex direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Amministratore delegato resta Monica Maggioni, ma solo fino al primo giugno quando si approverà il bilancio e si procederà al rinnovo del consiglio. Per lei arriverà un programma su Rai1.

Per le altre partecipate, Paolo Del Brocco e Nicola Claudio vengono confermati rispettivamente ad e presidente di Rai Cinema per il quarto mandato. A RaiWay presidente sarà Giuseppe Pasciucco, a.d Aldo Mancino.

Squilla il telefono…

I telefoni degli esponenti politici sono molto bollenti in questi giorni. Specie di quelli del Pd e tra i 5 Stelle. Dario Franceschini per conto di Nicola Zingaretti gestisce le nomine in casa Rai. Un altro che si sta dando da fare sulle nomine è Luigi Di Maio. E il suo veto su Orfeo è caduto. In cambio i 5 Stelle otterranno la direzione di Raitre con Franco Di Mare. Una che si sta dando molto da fare è Monica Maggioni che sta muovendo tutte le pedine politiche da FI a Italia Viva. L’obiettivo è un programma in prima o seconda serata su Raiuno.