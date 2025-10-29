Spread the love

ll foyer del Teatro Marrucino di Chieti ha registrato una presenza straordinaria di pubblico per la presentazione del libro “Poteri occulti” di Luigi de Magistris, un’opera che affonda le mani nella storia profonda e torbida della Repubblica italiana.



Luigi de Magistris e i “Poteri occulti”: ottant’anni di trame che hanno segnato la democrazia italiana. L’incontro, organizzato dalle associazioni Chieti Bene Comune e Chieti Nuova 3 Febbraio, ha rappresentato non soltanto un momento di confronto politico e culturale, ma anche un’occasione per riaffermare il diritto e il dovere della memoria.

L’ex magistrato e sindaco di Napoli ha presentato il suo libro in un clima di attenzione e partecipazione che raramente si riscontra oggi nei dibattiti pubblici. Le sedie tutte occupate, la gente in piedi lungo le pareti e l’atmosfera carica di domande non dette: è il segno che la sete di verità e di giustizia, nel Paese, non è affatto sopita.

Un viaggio inquietante negli 80 anni di storia repubblicana

Nel suo libro, pubblicato da Paper First, de Magistris conduce un’indagine che attraversa otto decenni di storia italiana, dalla strage di Portella della Ginestra fino al governo Meloni, passando per i grandi misteri irrisolti, le trame di potere, i delitti politici e i patti inconfessabili tra istituzioni e criminalità.

Non è un testo accademico né un saggio di mera ricostruzione storica: è piuttosto un atto d’accusa fondato su documenti, atti giudiziari, testimonianze e l’esperienza diretta dell’autore, maturata nei tribunali e nei corridoi del potere.

“Poteri occulti” svela il filo nero che unisce mafia, massoneria deviata, servizi segreti e settori dello Stato, in un intreccio che ha continuamente spostato l’ago della bilancia del potere, manipolando la democrazia italiana dall’interno.

Il libro racconta, con la precisione del magistrato e la passione dell’uomo delle istituzioni, come in Italia si sia consolidato un golpe perenne contro la Costituzione, un’erosione costante dei principi fondamentali che avrebbe dovuto difendere il popolo dai privilegi e dagli abusi.

Dal dopoguerra alla P2: il filo rosso delle trame italiane

Il percorso ricostruito da de Magistris parte dal secondo dopoguerra, con la strage di Portella della Ginestra (1947), primo grande atto di violenza politica nella nuova Repubblica.

Da lì inizia un viaggio attraverso i decenni, tra stragi di Stato, depistaggi, collusioni e patti segreti.

Le pagine dedicate alla loggia massonica P2 di Licio Gelli sono tra le più dense: l’autore mostra come quel progetto eversivo, tutt’altro che morto, abbia semplicemente cambiato forma, adattandosi ai nuovi linguaggi del potere.

“Non è mai esistita una P3 o una P4 – scrive – ma un’unica trama che si rigenera nel tempo, mutando volti e sigle”.

La strategia della tensione, la morte di Enrico Mattei, le stragi di Capaci e via D’Amelio, le relazioni pericolose tra servizi segreti, politica e criminalità organizzata: tutto compone un mosaico inquietante in cui la democrazia italiana appare come una creatura fragile, costantemente manipolata.

La trattativa Stato-mafia e la resa delle istituzioni

Ampio spazio è dedicato alla trattativa Stato-mafia, tema su cui de Magistris torna con l’urgenza di chi ha visto dall’interno le dinamiche del potere giudiziario e politico.

L’autore non si limita a ripercorrere gli eventi: mostra il modo in cui quella trattativa, mai del tutto interrotta, ha ridisegnato gli equilibri tra potere politico e criminale, creando un’area grigia in cui il confine tra legalità e illegalità diventa indistinto.

“L’Italia – afferma de Magistris – è stata ostaggio di una zona grigia che non indossa divise, ma tesse relazioni. È la zona dove si incontrano mafie, massonerie e politica, dove si decide chi deve salire e chi deve cadere”.

Un passaggio che ha suscitato un lungo applauso nel foyer del Marrucino, a testimonianza di quanto la questione morale resti un nervo scoperto nel Paese.

Dalla denuncia alla proposta: una nuova questione morale

Il merito di Poteri occulti non è solo quello di denunciare.

De Magistris propone una riflessione politica e civile che va oltre la cronaca dei fatti: lancia un appello alla rinascita etica e democratica del Paese.

Invita a costruire una nuova “questione morale”, fondata non sui partiti, ma sulla coscienza civica e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

“Il male non vince perché è più forte, ma perché il bene è spesso indifferente”, ha ricordato durante la serata, sottolineando la necessità di recuperare lo spirito originario della Costituzione repubblicana.

Una Costituzione tradita da chi, nel corso dei decenni, l’ha piegata agli interessi di lobby, apparati e poteri paralleli.

La serata di Chieti: un teatro pieno e un silenzio denso di attenzione

Il successo dell’iniziativa ha sorpreso gli stessi organizzatori.

Il foyer del Teatro Marrucino, trasformato per l’occasione in una sala gremita, ha accolto centinaia di personeprovenienti non solo da Chieti ma anche da Pescara, Lanciano, Ortona e altri centri della regione.

Tra il pubblico, studenti, magistrati in pensione, amministratori locali, attivisti, giornalisti e semplici cittadini.

Tutti accomunati dal desiderio di capire, di ascoltare, di trovare un senso nel presente attraverso la memoria del passato.

De Magistris ha parlato con tono pacato ma fermo, alternando riflessioni politiche a ricordi personali.

Ha raccontato le pressioni subite da magistrato, la solitudine di chi cerca la verità in un sistema che la teme, e la scelta di portare avanti la sua battaglia come uomo libero, fuori dalle istituzioni.

“Non ho lasciato la magistratura per paura – ha detto – ma perché volevo poter parlare senza filtri, guardando negli occhi le persone.”

L’Italia dei poteri invisibili: quando lo Stato teme la verità

Tra i passaggi più discussi della serata, quello in cui de Magistris ha evocato il concetto di “criminalità istituzionale”: una definizione forte, che indica la parte di Stato che si rende complice o copre il malaffare.

Un tema che trova eco nelle sue inchieste da magistrato, come “Why Not” e “Poseidone”, entrambe archiviate dopo un lungo percorso di delegittimazione, ma rimaste simbolo di un potere giudiziario spesso isolato e indebolito quando sfiora i livelli più alti.

“Non si tratta di fare processi alla storia – ha spiegato – ma di comprendere come e perché certi sistemi continuino a funzionare.

Il potere occulto non è una leggenda: è la struttura nascosta che permette agli apparati di sopravvivere a ogni cambio politico.”

Il valore civile del libro

In Poteri occulti, de Magistris non si limita a denunciare la corruzione morale delle istituzioni, ma restituisce dignità al concetto di resistenza democratica.

Il testo è al tempo stesso saggio, testimonianza e manifesto.

Rilegge 80 anni di storia nazionale con uno sguardo lucido e inquieto, ricordando che nessuna democrazia è irreversibile.

L’autore chiama in causa ognuno di noi, cittadini e giornalisti, magistrati e studenti, politici e semplici elettori, a farsi carico di un nuovo impegno civico.

Zone d’Ombra TV e la missione di raccontare ciò che si vuole nascondere

La serata di Chieti è stata trasmessa in diretta da Zone d’Ombra TV, che ha documentato l’intero incontro con più di due ore di diretta.

Un lavoro di cronaca che si inserisce nella missione della web TV fondata da Antonio Del Furbo: dare voce alle storie, agli eventi e ai protagonisti che sfidano il silenzio del potere.

In un’epoca in cui l’informazione tende alla semplificazione e alla propaganda, Zone d’Ombra TV si conferma uno spazio libero, capace di ospitare il dibattito civile e il pensiero critico.

L’Intervista

Quando la serata si è chiusa, dopo oltre due ore di discussione, il pubblico non si è alzato subito.

Molti si sono avvicinati all’autore per una stretta di mano, un libro firmato, una parola di ringraziamento.

È il segno che, nonostante il disincanto e la sfiducia diffusa, esiste ancora un’Italia che ascolta, che riflette, che non si arrende.

E forse è proprio da qui, da incontri come questo, che può ripartire una nuova stagione di impegno civile.

“Il vero potere occulto – ha detto in chiusura de Magistris – è la rassegnazione dei cittadini. Quando smettiamo di credere nella giustizia, loro hanno già vinto.”

