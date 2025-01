Spread the love

Il panorama italiano si distingue da sempre per la sua complessità politica, sociale e istituzionale.

I poteri occulti d’Italia: un’intervista esclusiva con Luigi de Magistris. Misteri irrisolti, conflitti di potere e contraddizioni intrinseche caratterizzano una nazione che, nonostante le sfide, continua a cercare il proprio equilibrio democratico.

Ne abbiamo parlato con Luigi de Magistris, ex magistrato e politico, che nel suo ultimo libro, Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia, approfondisce i meccanismi oscuri che hanno segnato la storia del Paese.

Un sistema in perenne conflitto

“L’Italia è una nazione costruita su equilibri fragili e spesso precari”, esordisce de Magistris, “dove il conflitto tra politica e magistratura rappresenta solo una delle tante faglie che attraversano la nostra società”. Una tensione, questa, che non è solo episodica ma strutturale, radicata nei meccanismi di potere che si sono consolidati nel tempo.

Secondo l’ex magistrato, il problema risiede nella mancanza di autonomia reale delle istituzioni. “Troppo spesso, le scelte politiche sembrano dettate più da logiche di convenienza che da un autentico interesse per il bene comune. La magistratura, invece di rappresentare un baluardo di giustizia, si trova a combattere battaglie interne, vittima di correnti e influenze esterne”.

I misteri d’Italia: un passato che non passa

Dalla P2 al caso Moro, dalle stragi di mafia agli scandali finanziari: l’Italia è una terra di misteri irrisolti. Per de Magistris, il filo conduttore è chiaro: “Ogni volta che si è tentato di far luce su questi episodi, ci si è scontrati con un muro di gomma. I poteri occulti operano nell’ombra, intrecciando interessi che spaziano dalla criminalità organizzata ai vertici dello Stato”.

Un aspetto particolarmente inquietante è la persistenza di questi meccanismi nel tempo. “L’Italia è stata teatro di quello che definisco un golpe permanente. Non un colpo di Stato classico, ma un processo graduale e subdolo di erosione della democrazia, in cui gli interessi particolari prevalgono sul rispetto della Costituzione”.

La denuncia nel libro

Nel suo libro, de Magistris esplora il concetto di “poteri occulti” attraverso una ricostruzione meticolosa e documentata. L’opera non si limita a denunciare gli intrecci tra politica, magistratura e criminalità organizzata, ma propone anche una riflessione sulle conseguenze per la democrazia italiana.

“Non si tratta solo di storie del passato”, sottolinea. “Gli stessi schemi continuano a ripetersi, seppur con attori e contesti diversi. Pensiamo agli scandali bancari, alla gestione delle emergenze o ai rapporti tra istituzioni e lobbying: il modus operandi è sempre lo stesso”.

Una politica che non ascolta

De Magistris critica duramente la classe politica italiana, accusandola di aver tradito i principi fondanti della Repubblica. “La politica dovrebbe essere lo strumento per rappresentare gli interessi collettivi, ma troppo spesso è invece il mezzo per perpetuare interessi privati”.

Il libro non risparmia nessuno, tracciando un quadro impietoso di come il potere sia stato manipolato a scapito dei cittadini. “Ci sono stati momenti in cui l’Italia avrebbe potuto cambiare rotta, ma le occasioni sono state puntualmente sprecate, spesso per paura di scontrarsi con i veri centri di potere”.

Le contraddizioni di una nazione

Durante l’intervista, emerge con forza un tema centrale: l’Italia è una terra di profonde contraddizioni. Da un lato, una Costituzione che rappresenta un modello di progresso e democrazia; dall’altro, un sistema che fatica a metterne in pratica i principi.

“L’Italia è il Paese in cui convivono eccellenze e disastri, dove le iniziative virtuose vengono spesso soffocate da una burocrazia soffocante e da un sistema clientelare che premia l’appartenenza piuttosto che il merito”, afferma de Magistris.

Uno spiraglio di speranza?

Nonostante il quadro desolante, l’ex magistrato non rinuncia alla speranza. “Il cambiamento è possibile, ma richiede coraggio e determinazione. Bisogna partire dalla consapevolezza: capire come funzionano i meccanismi di potere è il primo passo per combatterli”.

De Magistris chiude con un appello ai giovani: “È necessario che le nuove generazioni si impegnino per costruire un Paese migliore, dove il potere non sia più uno strumento di dominio, ma un mezzo per garantire giustizia e uguaglianza”.

Il video integrale

Per approfondire ulteriormente queste tematiche, vi invitiamo a guardare il video completo dell’intervista a Luigi de Magistris. Un dialogo intenso, ricco di spunti e riflessioni, che offre una visione unica sul presente e sul futuro dell’Italia.

[Segui il video completo dell’intervista su Zonedombratv.it]