Un video prodotto nel 2009 dalla Casaleggio associati viene utilizzato (non è chiaro se a pagamento o no) in un corso dell’Unise. Dunque, il legame M5S-Chavez sarebbe confermato già all’inizio degli anni 2000.

La vicenda torna d’attualità specialmente dopo lo scoop della Abc che ha parlato di un finanziamento venezuelano al Movimento 5 stelle.

Si tratta di un’università statale del Venezuela specializzata nell’offrire formazione alla polizia e alle forze di sicurezza. Fonti diplomatiche venezuelane raccontano di frequenti viaggi di Roberto Casaleggio tra Milano e Caracas negli anni dal 2001 e il 2010. Il colpo di fulmine tra il Chavismo e il fondatore dei 5Stelle era scoccato ai tempi in cui il Venezuela era frequentato dalle super star del Forum di San Paolo (la conferenza dei partiti di sinistra e di altre organizzazioni dell’America Latina).