La Francia avverte: "In Ucraina il peggio deve ancora arrivare"

La Russia sta assediando la principale città ucraina di Mariupol, ponendola fuori dal mondo. Mentre l’invasione entra nella seconda settimana, il presidente Zelensky ha chiesto maggiore assistenza internazionale e ha invitato la NATO a stabilire una no-fly zone sull’Ucraina.

Un altro negoziatore ucraino ha affermato oggi un altro round di colloqui tra Ucraina e Russia non ha prodotto nulla di buono.

La Corte penale internazionale ha dichiarato che avrebbe avviato un’indagine dopo l’invasione poiché la Francia ha avvertito che “il peggio deve ancora venire” nel conflitto.

Un milione di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina in appena una settimana, secondo le Nazioni Unite. Voglio aiutare? Puoi imparare come sostenere gli sforzi umanitari in Ucraina qui.

“Il peggio deve ancora venire”: Putin ha detto a Macron che continuerà la guerra in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo francese Emmanuel Macron che continuerà le operazioni militari in Ucraina durante una telefonata di 90 minuti avviata da Putin.

“Questa conversazione è purtroppo un’occasione per sapere che il presidente Putin continuerà gli interventi militari e andrà fino in fondo”, spiega una fonte dell’Eliseo. “L’appello ha consentito al Presidente della Repubblica di tornare sui disaccordi che abbiamo con la Russia, di invocare l’alternativa diplomatica alle operazioni militari, di dire la verità al Presidente Putin sul modo in cui vediamo la sua guerra in Ucraina ma anche la conseguenze che avrà per la Russia a lungo termine”.

La fonte dell’Eliseo ha affermato che “il peggio deve ancora venire” in Ucraina dopo la telefonata di Macron con Putin. “Senza fare previsioni, dovremmo aspettarci che il peggio debba ancora venire. Lo ha detto anche ieri il presidente (francese). Non c’è nulla in quello che ha detto oggi Putin che dovrebbe rassicurarci”, affermano dall’Eliseo.

Nel frattempo, l’agenzia di stampa statale russa TASS ha affermato che Putin e Macron hanno avuto “un franco scambio di opinioni sulla situazione intorno all’Ucraina”.

Un rapporto sul pool del Cremlino dell’agenzia di stampa statale russa RIA-Novosti ha affermato che la discussione è stata difficile, con Putin che ha affermato che l’Ucraina aveva effettuato un “sabotaggio di sette anni” degli accordi di Minsk, un processo di pace che è stato definitivamente concluso dal governo russo nel suo recente riconoscimento di due repubbliche separatiste nell’est dell’Ucraina.

Le due parti hanno convenuto di tenere aperta la porta del dialogo, secondo i russi e i francesi.

Il rapporto della RIA ha aggiunto che Putin ha avvertito l’Occidente che se i negoziati russo-ucraini si trascinassero ancora, Mosca avrebbe nuove richieste su Kiev e che i compiti dell'”operazione militare speciale” – l’eufemismo russo per la sua guerra in Ucraina – sarebbero stati eseguiti comunque.

Secondo la fonte dell’Eliseo, Putin ha anche negato di aver bombardato Kiev e ha avvertito che la situazione peggiorerà, per colpa dell’Ucraina.

In risposta, Macron ha avvertito Putin del grosso errore che sta commettendo. Macron ha ribadito che le richieste di Mosca di neutralizzare e disarmare l’Ucraina sono inaccettabili e la responsabilità di questo conflitto ricade interamente su Putin.

Macron ha anche affermato che c’è ancora tempo per la diplomazia e il dialogo per affrontare le preoccupazioni della Russia e includere gli interessi della Russia; tuttavia, la discussione non può avvenire “sotto il controllo russo” e doveva essere organizzata da partner internazionali, secondo la fonte.

Macron ha chiesto a Putin di rispettare il presidente ucraino, la sua famiglia, i parenti, i funzionari statali e i rappresentanti eletti, secondo la fonte.

Dopo la sua telefonata con Putin, Macron ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.