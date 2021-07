Maddie De Garay, la 12enne sulla sedia a rotelle a un passo dalla morte dopo la seconda dose di Pfizer

Maddie De Garay, secondo la denuncia della madre, Stephanie De Garay, è costretta a vivere sulla sedia a rotelle ed è stata ad un passo dalla morte dopo la seconda inoculazione del vaccino contro il Covid.

La De Garay ha spiegato punto per punto l’evoluzione dei fatti, con la figlia che faceva parte dei volontari per la sperimentazione del vaccino sulla giovane fascia d’età.

“L’unica diagnosi che abbiamo ottenuto per lei è che si tratta di un disturbo da sintomi neurologici funzionali, che stanno attribuendo all’ansia. Ma ironicamente, non aveva ansia prima del vaccino, era una ragazza sana. Mia figlia ha iniziato a sviluppare forti dolori addominali e al petto dopo la seconda, descritti da lei stessa con queste parole ‘Sembra che il mio cuore mi venga strappato dal collo’”

De Garay ha precisato che tutti i suoi tre figli si sono sottoposti alla vaccinazione. Ma ha poi aggiunto sul caso della figlia:

“Ha avuto gastroparesi, nausea, vomito, pressione sanguigna irregolare, frequenza cardiaca e perdita di memoria. Non riesce ancora a digerire il cibo. Ha un tubo per nutrirsi. Lei non poteva camminare a un certo punto, poi poteva… Non capisco perché i medici non stiano esaminando il perché ora è tornata su una sedia a rotelle e non riesce a tenere il collo alto. Il suo il collo si tira indietro”.