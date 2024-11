Spread the love

Le mafie italiane si sono evolute anche nel campo tecnologico.

Mafie 4.0: il crimine organizzato ai tempi del digitale. Se un tempo le comunicazioni segrete passavano per pizzini e incontri clandestini, oggi il crimine organizzato si avvale di sistemi digitali sofisticati: criptovalute, dark web, ransomware e software di crittografia avanzata. Questo cambiamento ha reso le mafie meno visibili, ma molto più pericolose, creando nuove sfide per le forze dell’ordine.

Criptovalute: il riciclaggio senza confini

Le criptovalute sono diventate uno strumento privilegiato per il riciclaggio di denaro. La loro natura decentralizzata e difficilmente tracciabile le rende ideali per nascondere i proventi illeciti. Secondo un recente rapporto dell’Europol, la ‘Ndrangheta utilizza Bitcoin e altre criptovalute per spostare fondi derivanti dal narcotraffico verso paesi con legislazioni più permissive.

Un caso emblematico è quello scoperto nel 2023 a Milano, dove un’organizzazione legata alla Camorra aveva creato un sistema per convertire contanti in criptovalute attraverso una rete di prestanome. Il denaro veniva poi reinvestito in immobili di lusso e società fittizie.

Dark web: il mercato nero digitale

Il dark web è il luogo dove le mafie conducono affari senza il rischio di essere tracciate. Dallo spaccio di droga al traffico di armi, passando per la vendita di documenti falsi, il crimine organizzato sfrutta queste piattaforme per ampliare i propri mercati.

Durante l’operazione “Dark Connection”, condotta dalla Polizia Postale, è stata smantellata una rete che vendeva armi e droga su forum anonimi. Il gruppo, legato alla Sacra Corona Unita, gestiva transazioni milionarie utilizzando criptovalute e sistemi di crittografia avanzata.

Ransomware e attacchi informatici

Un altro campo di interesse per le mafie è il cybercrimine, in particolare attraverso l’uso di ransomware. Questi attacchi consistono nel bloccare i sistemi informatici di aziende o istituzioni pubbliche, chiedendo un riscatto per ripristinare i dati. Le mafie italiane collaborano sempre più spesso con hacker internazionali per condurre questi attacchi.

Nel 2024, un attacco ransomware ha colpito l’ospedale di una città del sud Italia, paralizzando il sistema sanitario locale per giorni. Le indagini hanno rivelato il coinvolgimento di una rete criminale che aveva già colpito altre strutture pubbliche in Europa.

La tecnologia come strumento di controllo

Non solo per affari, ma anche per il controllo interno. Le mafie utilizzano software di sorveglianza per monitorare i propri affiliati e prevenire fughe di notizie. Durante un’indagine su Cosa Nostra, è emerso l’utilizzo di microcamere e software spia per controllare i movimenti di membri sospettati di tradimento.

Questo livello di sorveglianza rende le organizzazioni ancora più chiuse e difficili da infiltrare da parte delle forze dell’ordine.

Come risponde lo Stato

Le forze dell’ordine italiane stanno potenziando le loro capacità tecnologiche per fronteggiare queste nuove sfide. Il progetto “CyberAntimafia”, lanciato nel 2023, mira a creare una rete di specialisti informatici in grado di contrastare il crimine digitale.

La collaborazione internazionale è cruciale: Europol e Interpol giocano un ruolo fondamentale nello scambio di informazioni e nel coordinamento di operazioni transfrontaliere. Tuttavia, le risorse dedicate a queste attività sono ancora insufficienti rispetto alla rapidità con cui le mafie adottano nuove tecnologie.

Interviste: esperti a confronto

Un esperto di cybersecurity: “Le mafie sono molto più agili delle istituzioni nel recepire le innovazioni tecnologiche. Spesso riescono a sfruttare vulnerabilità dei sistemi che nemmeno i governi conoscono.”

“Le mafie sono molto più agili delle istituzioni nel recepire le innovazioni tecnologiche. Spesso riescono a sfruttare vulnerabilità dei sistemi che nemmeno i governi conoscono.” Un ufficiale della Polizia Postale: “Ogni indagine sul cybercrimine mafioso richiede competenze tecniche avanzate e una cooperazione internazionale efficace. Senza questi due elementi, siamo un passo indietro.”

La necessità di educazione digitale

Uno degli aspetti meno discussi nella lotta al cybercrimine è la consapevolezza digitale dei cittadini e delle aziende. Molte vittime di attacchi ransomware o frodi informatiche non sanno come proteggersi, rendendo più facile il lavoro dei criminali.

Le scuole e le università dovrebbero introdurre corsi obbligatori di educazione digitale per formare le nuove generazioni a riconoscere e prevenire i rischi del cyberspazio.

Conclusione: un campo di battaglia in evoluzione

Il crimine organizzato si è evoluto per rispondere alle sfide del XXI secolo, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia. La lotta contro queste nuove forme di criminalità richiede un approccio innovativo e multidisciplinare, che unisca forze dell’ordine, istituzioni, aziende private e società civile.

La tecnologia è una lama a doppio taglio: mentre rende le mafie più potenti, offre anche strumenti per combatterle. La chiave sta nell’adattarsi con la stessa rapidità, senza mai abbassare la guardia.