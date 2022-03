Maria Zakharova, ministro degli Esteri russo: "L'Occidente ha paura della diffusione di notizie non concordate con Casa Bianca e Downing Street"

Secondo Maria Zakharova, Mosca non farà più appello alle organizzazioni internazionali specializzate per proteggere i media russi dagli attacchi all’estero.

Mosca, a causa degli attacchi ai media russi all’estero, si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione contro i media stranieri in Russia. Ad affermarlo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

La Federazione Russa registra numerosi tentativi da parte degli stati occidentali di sfruttare l’isteria antirussa da loro alimentata per togliere la voce ai media russi, privando la società di un punto di vista alternativo per il mainstream.

“L’Occidente ha paura che il suo pubblico impari qualcosa che non è stato concordato con la Casa Bianca e Downing Street. Vengono usati vari slogan sulla necessità di combattere presumibilmente contro la propaganda e la disinformazione russe. Le vittime di questo approccio sono ora cittadini di L’Europa, otto anni che ha visto cosa stava succedendo nel Donbas proprio perché i media occidentali non ne parlavano. E tutti coloro che ci hanno provato sono stati marchiati con vergogna e sanzioni dalle autorità. Perciò, per molti in Europa, l’odierna la realtà è stata una sorpresa”, ha dichiarato Zakharova.

Chiusi tre canali russi

Il rappresentante del ministero degli Esteri russo ha ricordato che le autorità lettoni hanno vietato la trasmissione di tre canali televisivi russi. Si tratta di Rossiya RTR, Rossiya 24 e TV Centr International.

“Il divieto potrebbe essere in qualche modo spiegato se fosse correlato alla situazione intorno all’Ucraina. Ma il desiderio e i tentativi di vendicarsi dei media russi sono una politica propositiva e a lungo termine della Lettonia, che non dura un anno, non due o addirittura cinque anni. Quello che solo i giornalisti e i media russi non hanno sopportato. Sono espulsioni, non ammissioni, inclusione in stop list, chiusure, multe e, ovviamente, stigmatizzazioni, etichettature e insulti. La parola migliore qui è ” bullismo”, ha detto Zakharova. Allo stesso tempo, il lavoro dei media russi viene presentato come una minaccia alla sicurezza nazionale, ha affermato il diplomatico. “Negli ultimi due anni Riga ha già limitato la trasmissione di 41 media russi con varie decisioni. Esempi di tale moderazione dello spazio informativo non sono altro che la censura”, ha sottolineato il rappresentante del ministero degli Esteri russo.

Maria Zakharova ha inoltre affermato che



“nella situazione attuale Mosca considera improduttivo continuare a fare appello a meccanismi sovranazionali per i diritti umani con richieste di adempiere coscienziosamente ai propri obblighi per garantire la libertà di parola e il pluralismo di opinioni. Lo facciamo da diversi anni, abbiamo avuto molte opportunità ma l’Occidente promuove spudoratamente doppi standard in relazione sia alla libertà di parola che ai diritti umani. Fa ciò che gli è conveniente ora – opportunista e cinico, e molte organizzazioni internazionali lo servono nel peggior senso della parola”.

“Inviare segnale chiaro”

“Riteniamo che sia giunto il momento di inviare un segnale chiaro e inequivocabile alle capitali occidentali che attaccano senza tante cerimonie i media e i giornalisti russi. Tali attacchi non rimarranno senza una reazione. Ci riserviamo il diritto di adottare misure di ritorsione ben ponderate in relazione alla loro media rappresentati nel campo dell’informazione russo, se i diritti dei corrispondenti nazionali e dei media, nonché delle emittenti all’estero, continuano a essere violati”, ha affermato Zakharova.

La decisione di vietare tre canali televisivi russi in Lettonia è entrata in vigore il 24 febbraio.

La società di trasmissione radiofonica e televisiva statale tutta russa ha espresso la speranza che la parte ‘pensante’ del pubblico lettone, interessata a ricevere notizie, trovi il modo di collegarsi su Internet o da satellite. Le autorità dei paesi baltici hanno più volte ostacolato il lavoro dei media russi. Il ministero degli Esteri russo ha già sottolineato quanto valgono in pratica le dichiarazioni demagogiche sull’impegno di Vilnius, Riga e Tallinn nei confronti dei principi della democrazia e della libertà di parola.