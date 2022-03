Mariupol: nuove immagini satellitari mostrano interi isolati della città distrutti

Spread the love

Interi isolati nel centro di Mariupol sono stati cancellati – un livello di distruzione mai visto prima nella città ucraina assediata.

Comunicazioni in entrata e in uscita da Mariupol sono inesistenti. Le immagini sono il primo aggiornamento visivo degli ultimi giorni che non proviene dalla propaganda russa.

Una foto satellitare mostra interi isolati distrutti nel centro di Mariupol.



Le immagini confermano ciò che i dati sensoriali dei satelliti della NASA hanno raccolto: dozzine di esplosioni sono avvenute dentro e intorno a Mariupol.

L’area appena ad est – dove le autorità ritengono che circa 300 persone siano morte in un attacco russo – è in rovina. In un’immagine satellitare si vedono tetti mancanti. A Mariupol orientale, un’altra area residenziale ha subito distruzioni simili. Ogni casa che circonda due complessi di appartamenti separati è distrutta.

Un altro vasto complesso di appartamenti nel sud-est di Mariupol, vicino alla fabbrica di siderurgia Azovstal, non c’è più. La CNN conferma che le truppe russe e i combattenti ceceni erano vicino a quel complesso di appartamenti.

Le immagini satellitari mostrano anche i sopravvissuti alla carneficina.

Fuori dal supermercato della metropolitana nella parte occidentale di Mariupol, si vedono centinaia di persone raccolte in fila, in attesa di entrare nell’edificio. Il suo tetto ha buchi da scioperi militari.

Il sindaco di Mariupol ha stimato che fino a lunedì sono rimaste in città fino a 160.000 persone.

Appena a nord-est della città si vedono postazioni militari russe, compresi i veicoli parcheggiati direttamente accanto alle case. Posizioni di artiglieria rimorchiata si vedono appena a nord-est di quei veicoli.

Il capo della vigilanza nucleare delle Nazioni Unite è in Ucraina

Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), è in Ucraina per colloqui urgenti con il governo ucraino sulla sicurezza degli impianti nucleari del Paese.

Grossi ha pubblicato martedì una sua foto su Twitter in piedi davanti a un veicolo ufficiale delle Nazioni Unite, dicendo di aver “appena attraversato il confine con l’Ucraina per iniziare la missione dell’AIEA per garantire la sicurezza degli impianti nucleari del Paese”.