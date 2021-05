Michele Prestipino, il pm, la poltrona e la forza delle correnti della magistratura

La vicenda Palamara porta Michele Prestipino sulla poltrona più ambita e più “politica” delle procure italiane.

Il 4 marzo 2020 il braccio destro di Giuseppe Pignatone occupa la poltrona. Eppure sembrava fuori dalla corsa perché nella famosa notte dell’hotel Champagne le correnti dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e il magistrato ora deputato renziano Cosimo Ferri puntarono sul Pg a Firenze, Marcello Viola. Ma quando i loro piani vennero alla luce, partirono inchieste e processi disciplinari, l’accordo saltò e Prestipino arrivò al posto del suo amico Pignatone, con l’appoggio della sinistra di Area e di Autonomia&Indipendenza, di Piercamillo Davigo. Per 10 mesi, mentre la bufera spazzava la magistratura, era stato capo dell’Ufficio facente funzione, alla fine fu premiato.

Storia di un pm

Michele Prestipino Giarritta, nato nel 1957 a Roma da famiglia siciliana ed entrato in magistratura nel 1984, conosce l’allora aggiunto Pignatone quando arriva nel 1996 come sostituto a Palermo. Con lui 10 anni dopo cattura Bernardo Provenzano, latitante da 40 anni e nella Dda svolge indagini important. Nel 2020 segue a Reggio Calabria, come aggiunto, Pignatone diventato capo della procura e indagano sulla ‘ndrangheta e sulle ramificazioni nel nord Italia e nel nord Europa. A Roma nel 2013 con Pignatone, Prestipino conduce l’indagine su Mafia capitale e vive la delusione di vedere la Cassazione negare il carattere mafioso dell’organizzazione. Le indagini sugli Spada di Ostia portano a 150 anni di condanne.

Sterzare su grosse indagini

Nel libro-intervista con Alessandro Sallusti Il Sistema, Palamara racconta che, quando nel 2012 Pignatone arriva nella capitale, gli fa una confidenza. Con Prestipino al fianco vuole “cambiare l’agenda della procura di Roma, sterzare su grosse indagini contro la criminalità organizzata mafiosa, come aveva fatto a Palermo e poi a Reggio Calabria”. Intende portare nella Capitale il suo amico dopo aver tentato senza successo di fargli prendere il suo posto in Calabria.

Palamara dice di aver manovrato per assecondare Pignatone, dicendo all’altro aggiunto in corsa, Nicola Gratteri, che Prestipino è sostenuto dal suo ex capo. Cerca di convincere anche Federico Cafiero de Raho a fare un passo indietro, senza riuscirci. Sarà lui il successore di Pignatone a Reggio Calabria e la missione di Palamara diventa spianare a Prestipino la strada per Roma. Nel 2013 arriva la nomina di aggiunto, ma il procuratore di Tivoli Luigi De Ficchy, che ha fatto domanda, ricorre al Tar sostenendo di avere più titoli di Prestipino.

“Carte alla mano non aveva tutti i torti – dice Palamara nel libro -, ma il meccanismo delle nomine… prescinde dai curricula e segue altre logiche. Molto discrezionali e legate a opportunità politiche, di potere e di appartenenza alle correnti”. Nel 2015 De Ficchy perde il ricorso, ma poteva fare appello al Consiglio Stato e allora la parola definitiva sarebbe stata di Sergio Santoro. Palamara briga per mediare e racconta di una cena in casa Santoro, con Pignatone e Fabrizio Centofanti. Il procuratore rinuncia al ricorso e Palamara afferma di essersi attivato per la sua nomina a procuratore Perugia, dove diventerà il suo grande inquisitore.