La Procura non ha creduto alla vicenda segnalata dall’ex sindaco di Siena, Pierluigi Piccini, quando alle Iene parlò di presunti festini a luci rosse legati al caso di David Rossi, il responsabile comunicazione di Mps morto tragicamente il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio. Secondo Piccini le indagini avrebbero potuto subire un’influenza per evitare di far emergere dettagli compromettenti su personalità importanti di Siena, tra cui politici e magistrati.

Dopo le rivelazioni la procura di Genova aveva aperto un’inchiesta. Ma ora si apprende che i pm hanno chiesto l’archiviazione.

Il supertestimone, l’uomo che aveva raccontato tutto alle Iene, ha ribadito di aver partecipato come escort ad alcune feste private, con tanto di incontri sessuali, ma non ha saputo riconoscere con certezza i magistrati coinvolti, nonostante le foto mostrategli dai pm. Sentiti anche altri testimoni, che hanno confermato gli incontri hard.

La procura di Genova stava indagando contro ignoti per il reato di abuso: voleva scoprire se i sospetti dell’ex sindaco Piccini fossero fondati o meno. Si trattava di capire se qualcuno, molto influente a livello giudiziario, avesse agito per insabbiare o ostacolare l’inchiesta. Dopo gli accertamenti i pm di Genova sono arrivati alla conclusione che non vi siano elementi per procedere. Nel frattempo i pm senesi avevano querelato Piccini per diffamazione.

L’indagine della procura di Siena sulla morte di Rossi, invece, è stata archiviata per due volte come suicidio (da due giudici diversi). La procura, al fine di placare le polemiche sul caso, decise di pubblicare online l’ordinanza di archiviazione, depositata dal gip il 4 luglio 2017. Tra le altre cose nel documento si legge che la “procura diede avvio ad una accurata attività investigativa che normalmente non si riserva ai casi di suicidio, ma che in questo frangente era giustificata, ed anzi necessitata, dal ruolo che la vittima aveva rivestito all’interno dell’istituto bancario travolto dallo scandalo Antonveneta e da quello sui derivati”.

