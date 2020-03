Il 50enne era di None, un comune della città metropolitana di Torino. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe morto per infarto e risalirebbe al mese di settembre 2019.

L’uomo conduceva una vita solitaria e per sei mesi non lo ha cercato nessuno. Il cadavere è stato trovato nell’appartamento in via Monviso a None, poco distante da Torino. Carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, hanno rinvenuto l’uomo nel bagno, ormai mummificato.

A presentare una denuncia sono stati i genitori del 50enne che vivevano in Lombardia. Erano al corrente del fatto che il figlio lavorava come trasportatore e spesso era in Francia, quindi la prolungata assenza di contatti non li aveva preoccupati. A settembre scorso alcuni vicini di casa avevano segnalato all’amministratore dello stabile un cattivo odore proveniente dall’appartamento, pensando a un sacchetto di immondizia dimenticato. La sua Fiat 500 era ferma sotto casa da cinque mesi.

Nei giorni scorsi la scoperta.