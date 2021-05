Napoli, carabiniere prende a calci un ragazzo dopo il coprifuoco

Un ragazzo è stato preso a calci da un carabiniere perché sorpreso a passeggiare nell’orario del coprifuoco. La scena è contenuta in un video divenuto virale sui social.

La diffusione del video ha fatto scattare un’indagine interna dei militari del Comando provinciale di Napoli.

Il fatto è avvenuto, si apprende, a Terzigno, nell’area vesuviana, nella tarda serata di ieri 10 maggio. Nel video si sente anche uno dei militari sceso dalla vettura che insulta il ragazzo.

La scena è stata ripresa dai balconi di un residente della zona. Il video è stato diffuso sui social dal gruppo “Welcome to Favelas“, attivo anche sulle app di messaggistica istantanea.

“Con riferimento al video diffuso in rete il comando provinciale carabinieri di Napoli”, si legge in una nota, “ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita”.