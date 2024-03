Spread the love

Una vita al servizio dello Stato quella di “Cucciolo”, nome che aveva all’interno del Raggruppamento operativo speciale (Ros) ai tempi guidato da Mario Mori.

Nome in codice: “Cucciolo”. Una lunga chiacchierata divisa in due puntate in cui l’ex comandante della prima sezione del nucleo investigativo di Chieti si racconta. E ci offre uno spaccato di storia d’Italia vissuto da protagonista. Ma nella sua storia professionale e umana – dopo numerosi successi – arriva un momento difficile.