Nucleare: la Gran Bretagna avvia il processo di approvazione per il mini reattore Rolls-Royce

L’esecutivo britannico ha chiesto al suo regolatore nucleare di avviare il processo per l’approvazione del reattore nucleare modulare su piccola scala pianificato da Rolls-Royce. Gli inglesi sperano che l’operazione contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a ridurre emissioni di carbonio.

L’anno scorso la Gran Bretagna ha sostenuto un round di finanziamento di 546 milioni di dollari presso l’azienda per sviluppare il primo piccolo reattore nucleare modulare (SMR). Raggiunge emissioni nette di carbonio pari a zero e promuove nuove tecnologie con potenziale di esportazione.

Il ministro dell’Energia Kwasi Kwarteng ha affermato che i nuovi progetti nucleari svolgeranno un ruolo importante negli sforzi per la riduzione della dipendenza dal gas. Che lunedì ha raggiunto prezzi record nuovi durante la crisi in Ucraina.

Gli SMR possono essere realizzati nelle fabbriche, con parti abbastanza piccole da poter essere trasportate su camion e chiatte e assemblate in modo più rapido ed economico rispetto ai reattori su larga scala.

Ogni mini impianto può alimentare circa un milione di case. E Rolls-Royce ha previsto che l’attività SMR potrebbe creare fino a 40.000 posti di lavoro in base alla domanda britannica e all’esportazione.

L’Ufficio britannico per la regolamentazione nucleare (ONR) afferma che inizia una valutazione del design generico (GDA) per il progetto SMR da 470 megawatt di Rolls-Royce SMR Ltd.

“La valutazione inizierà una volta che saranno state messe in atto le disposizioni necessarie in merito a tempi e risorse”, ha affermato l’ONR in una nota.

Il processo richiede in genere circa 4-5 anni per i progetti di reattori su larga scala.