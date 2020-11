Nuovo Dpcm, autocertificazione e divieti di spostamento anche tra zone rosse e arancioni

Sta per arrivare l’atteso Dpcm annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte a Camera e Senato. In serata arriverà la firma che contiene misure anti-Covid ancora più stringenti.

La novità, come abbiamo anticipato, è che il documento prevede regole diverse per aree, denominate rosse, arancioni e verdi. Il governo ha infatti deciso poche misure uguali in tutta Italia ma restrizioni differenziate per zone. Sul tavolo si discute sulla mobilità: dovrebbe scattare il divieto di entrata e uscita nelle regioni rosse e arancioni. ci si potrà muovere quindi solo tra regioni ‘verdi’. C’è anche l’ipotesi di fermare gli spostamenti tra Comuni anche nelle zone che ricadono in regioni ‘arancioni’.

L’autocertificazione

Lockdown solo per le Regioni ‘rosse’. Su questi territori si discute sull’utilizzo dell’autocertificazione, in versione modificata, fortemente voluta dal ministro Speranza.

Gli incontri politici

Alle 9.30 di questa mattina è iniziata la riunione tra il premier, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, il ministro Francesco Boccia e i capi delegazione della maggioranza. L’obiettivo: fare un punto sulla situazione e definire insieme le nuove norme che saranno contenute nel Dpcm. Tra poco ci sarà un videocollegamento con le Regioni e a seguire un nuovo confronto con il Cts.