Olitec: la ricerca con un’anima

Spread the love

Dentro la Fondazione che unisce tecnologia, etica e inclusione.

In un’Italia che troppo spesso rincorre l’innovazione senza una direzione chiara, c’è chi lavora in silenzio per costruire un futuro diverso. Non una Silicon Valley in miniatura, ma un ecosistema tecnologico che rimette al centro l’essere umano. È questo lo spirito che anima la Fondazione Olitec, con sede a Collalto Sabino, guidata dal ricercatore e innovatore Massimiliano Nicolini.

Nata dall’esperienza della storica Olimaint, la Fondazione si muove in un territorio spesso trascurato: quello dell’intelligenza artificiale etica, della biometria responsabile e della formazione inclusiva. Una sfida che unisce ricerca avanzata e impatto sociale, senza compromessi.

Tecnologie d’avanguardia con uno scopo preciso

Nel cuore del laboratorio di Collalto Sabino si sviluppano tecnologie come la VRO (Virtual Real Object), una realtà immersiva che unisce ambiente digitale e oggetti reali, e l’HBA, un protocollo di identificazione biometrica universale. A differenza di molte soluzioni commerciali, qui l’obiettivo non è il controllo o la profilazione di massa, ma la sicurezza dell’identità digitale, l’inclusività e il diritto alla privacy.

Ogni sistema è pensato con una logica “by design”: le regole non si scrivono dopo, ma si integrano fin dall’inizio negli algoritmi. Un approccio che potrebbe rappresentare un modello per l’intero settore tecnologico europeo.

Il bit che pesa (davvero)

Tra i contributi più originali di Nicolini c’è la teoria del “peso fisico del bit”: ogni dato digitale consuma energia, e quindi ha un costo ambientale. Un concetto rivoluzionario che rimette in discussione il modo in cui progettiamo software e infrastrutture digitali.

Non è un caso che questa scoperta gli sia valsa la candidatura al Premio Nobel per la Fisica: perché ci ricorda che anche il mondo digitale ha un impatto tangibile, e che l’efficienza non è solo questione di prestazioni, ma anche di etica ambientale.

Formazione gratuita e riscatto sociale

La Fondazione non si limita a innovare: forma gratuitamente giovani, donne in difficoltà, persone fragili. Lo fa attraverso il programma Magellano, un percorso formativo che sfrutta tecnologie avanzate per reinserire nel mondo del lavoro chi spesso è escluso.

Si tratta di un modello formativo ibrido, esperienziale, ad alto contenuto umano. Non solo corsi, ma tutoraggio, accompagnamento, certificazione delle competenze. Con risultati concreti e replicabili.

Un laboratorio vivo, non un esperimento isolato

La forza di Olitec sta anche nella sua rete di patti di ricerca con università, enti pubblici e imprese private. Collaborazioni che producono strumenti concreti: software, brevetti, modelli educativi. Un modo per dimostrare che la ricerca può essere applicata, concreta, utile. Non solo una bella teoria.

Il futuro? Dipende dalle scelte di oggi

Nel corso dell’intervista, Nicolini lo ribadisce più volte: non è l’intelligenza artificiale il problema, ma l’uso che ne facciamo. Serve educazione, visione, consapevolezza.

Perché l’algoritmo più potente non potrà mai sostituire una cosa: la coscienza umana.

Ecco perché il motto non dichiarato di Olitec sembra essere: prima si forma l’uomo, poi si addestra la macchina.

Segui il canale Youtube

Segui i nostri approfondimenti: Zone d’Ombra Tv

Canale Tik tok