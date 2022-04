Open, Renzi in tribunale: “I pm di Firenze hanno violato la Costituzione”

Spread the love

Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, questa mattina è entrato a Palazzo di giustizia di Firenze dove si apre oggi, lunedì 4 aprile, davanti al gup Sara Farini, l’udienza preliminare per l’inchiesta su Open.

Open era macchina da eventi che organizzava la Leopolda e che secondo la procura fiorentina era esclusivamente funzionale all’attività politica di Renzi e del Giglio magico. Secondo l’accusa la fondazione operava di fatto come articolazione del Pd renziano.

Tra gli undici imputati lo stesso Renzi, che appena ricevuta la notifica della richiesta di rinvio a giudizio aveva firmato una denuncia (su cui è già stata formulata richiesta di archiviazione) contro i pm per presunta violazione delle prerogative dei parlamentari e abuso d’ufficio. Imputati tra gli altri anche i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione, e l’imprenditore Marco Carrai.

Proprio accogliendo il ricorso di Carrai, lo scorso 18 febbraio la Cassazione ha annullato – per la terza volta e in via definitiva – i sequestri di documenti e pc subiti dall’imprenditore nella prima fase di indagini. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda inoltre gli imprenditori Alfonso Toto, Riccardo Maestrelli, Piero Di Lorenzo e Patrizio Donnini, oltre a due manager della multinazionale British American Tobacco, Giovanni Carucci e Carmine Gianluca Ansalone. L’indagine ruota proprio attorno alla natura di articolazione di partito di Open, sempre contestata dalla difese. Ipotizzati anche alcuni episodi di corruzione a carico tra gli altri di Lotti e Bianchi.

Intanto l’avvocato Massimo Dinoia, legale di Carrai, è intervenuto in merito alla trasmissione di atti che i pm avrebbero fatto al Copasir su richiesta dello stesso Comitato. Secondo il legale, con la sentenza della Cassazione del 18 febbraio che aveva annullato i sequestri, nei confronti della procura “era operante un doppio divieto: quello di conservare i dati nel fascicolo processuale e quello (a più forte ragione) di diffonderli a chicchesia”.