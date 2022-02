Ottawa paralizzata da camionisti No Vax: è stato d’emergenza

Il nome chiave della protesta è James Bauder. L’uomo cercava da anni di guidare un movimento di protesta.

James Bauder nel 2019 aveva creato una pagina su Facebook per organizzare un “convoglio” contro la carbon-tax, ma aveva finito per raccogliere solo trenta adesioni. Così nel 2020 ha cominciato a denunciare i brogli alle presidenziali americane e a definire l’attacco alle Torri Gemelle un complotto ordito da un governo ombra. La pandemia “manovra politica” messa in piedi da George Soros, Bill Gates e dalla casa farmaceutica Pfizer. Finito sulla Fox News, Bauder ne aveva sparata un’altra, preannunciando che nel febbraio 2021 sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale. “E tutto partirà dal Canada”, aveva aggiunto.

Un anno dopo Bauder ce l’ha fatta: è alla guida del movimento “Freedom Convoy”.

Ovvero del “Convoglio della libertà”, che riunisce migliaia di camionisti, nato per protesta contro la decisione del governo canadese di imporre, dal 15 gennaio, il vaccino ai guidatori di tir che attraversano il confine tra Usa e Canada. Dal 22 gennaio, giorno della prima manifestazione, migliaia di persone scendono in strada in tutto il Paese in nome della libertà No Vax. Gli enormi camion hanno paralizzato nei giorni scorsi il centro della capitale, Ottawa, e l’area attorno al Parlamento. La protesta si è allargata a Toronto, Quebec City, British Columbia, Nova Scotia. Bloccate l’Highway 1, l’autostrada che attraversa il Canada, la 11 e la 17. Il sindaco di Ottawa ha dichiarato lo stato d’emergenza e chiesto aiuto.

“Siamo in mezzo a una grave emergenza — ha ammesso Jim Watson — la più grave mai affrontata dalla nostra città. Qualcuno rischia di restare ucciso per colpa di questi irresponsabili”. Almeno sette arresti, sessanta persone denunciate e cinquecento multate, dopo la manifestazione nel weekend. Bersaglio delle proteste è il premier canadese Justin Trudeau, risultato positivo al Covid la settimana scorsa.

Martedì il primo ministro ha detto che la protesta dei camionisti che ha paralizzato la capitale Ottawa “deve fermarsi” e che i canadesi sono “scioccati e francamente disgustati” dal comportamento di alcuni manifestanti.

LEGGI ANCHE:

Il primo ministro aveva lasciato con la famiglia la residenza ufficiale per trasferirsi in un luogo sconosciuto. Con Bauder a guidare la protesta ci sono altre due persone che cercavano di uscire dall’anonimato: uno è il suprematista bianco e negazionista dell’Olocausto Pat King. L’altra è Tamara Lich, la donna del trio, detta “la scintilla che ha sprigionato il fuoco”. Bionda, piccolina, cantante e chitarrista in una band da pub chiamata “Blind Monday”. Tre anni fa si è messa alla guida del movimento Wexit, per l’indipendenza delle province dell’ovest. Ma la battaglia di Freedom Convoy l’ha assorbita. Lich ha lanciato una campagna fondi su GoFundMe che, in pochi giorni, ha raccolto dieci milioni di dollari prima di venire bloccata dalla piattaforma. Con Bauder e King condivide la posizione No Vax, l’odio per i musulmani e un debole per i complotti. Insieme hanno mobilitato nel weekend a Ottawa migliaia di cittadini, in maggioranza suprematisti, razzisti, islamofobi, che animano cortei composti da centinaia di tir, camper e trattori. Una settimana fa sono stati profanati i monumenti dedicati all’eroe nazionale Terry Fox, il National War Memorial e la tomba al Milite Ignoto. Vessilli nazisti e confederati vengono sventolati durante la marcia.

I camionisti canadesi sono in tutto 120 mila, l’85% dei quali è vaccinato.

La Canadian Trucking Alliance, che riunisce 4.500 aziende di trasporti, si è schierata contro la protesta. L’obbligo di vaccino riguarda 26 mila dei circa 160 mila trucker che attraversano periodicamente il confine con gli Usa. I canadesi sono in maggioranza a favore delle restrizioni, mentre Bauder, King e Lich hanno chiesto a Trudeau di togliere obbligo di vaccino e passaporto vaccinale. Il premier ha detto no.