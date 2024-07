Penne, paese di opportunità. Petrucci: “la sfida è riportare i giovani”

Spread the love

Siamo lieti di presentarvi l’intervista al sindaco di Penne, in provincia di Pescara, Gilberto Petrucci.

Penne. Un’intervista che rientra nell’ottica di voler far conoscere le iniziative dei sindaci dei piccoli borghi stimolando l’iniziativa per altri amministratori. Il sindaco Petrucci ci ha parlato delle iniziative messe in campo per riportare i giovani che hanno lasciato la città, creando nuove opportunità di lavoro grazie a due importanti aziende, Brioni e Cucinelli. Oltre a favorire l’occupazione, l’amministrazione sta ampliando i servizi per i cittadini e sta attuando significativi interventi per il recupero del centro storico. Inoltre, il sindaco ci ha aggiornato sui prossimi lavori per il collegamento della città alla costa adriatica attraverso la Penne-mare, un progetto fondamentale per lo sviluppo del territorio.