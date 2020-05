Nel frattempo che il Governo litiga per le poltrone e continua a far slittare gli aiuti economici, gli italiani cercano soluzioni pratiche. “ Non lavorando, le soluzioni sono tre: chiedere aiuto agli amici, rubare o suicidarsi ”. Così un fabbro romano trova la sintesi per il dopo Covid.

La cosa triste è che anche altri hanno avuto la sua stessa idea. Un giardiniere, un falegname hanno pensato al gesto estremo di togliersi la vita. Una categoria che ha avuto il colpo di grazia con il Covid-19. E un suicidio già è arrivato a causa dell’epidemia. Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita impiccandosi nei capannoni della sua azienda alla periferia est di Napoli. L’uomo era oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. Non essendo rientrato a casa, i familiari hanno dato l’allarme e, poco dopo, le forze dell’ordine ne hanno scoperto il cadavere.

Giorgio Del Grosso è un fabbro messo in ginocchio dal coronavirus. L’uomo, come racconta a il Giornale, vive da solo, non ha una casa e dorme all’interno del suo laboratorio. “ Da marzo la situazione è diventata disastrosa . La gente era a casa, nessuno ordinava i lavori e quindi noi siamo stati abbandonati al nostro destino. Le commesse sono calate in maniera drastica e spaventosa ”. Il fabbro svolge la sua professione da circa 40 anni. Per 35 anni ha lavorato in un laboratorio al Forte Boccea, zona ovest della Capitale. L’affitto è di 900 euro al mese di affitto più le altre spese.