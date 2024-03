Per un pezzo di pane: strage a Gaza city

Spread the love

Oltre 100 persone uccise e circa 700 feriti in un attacco contro la folla in attesa della distribuzione di farina a Gaza city. Un’ottantina di vittime in bombardamenti sulla Striscia: il bilancio della guerra supera i 30mila morti.

Per un pezzo di pane. Esaminando i video dei social media, le immagini satellitari e i filmati dei droni dell’IDF le responsabilità di Israele appaiono evidenti.

Un filmato, pubblicato su Instagram alle 23:30 ora locale del 28 febbraio, mostra alcune delle centinaia di persone rannicchiate intorno agli incendi in attesa di una spedizione di aiuti umanitari. L’ONU avverte che a Nord di Gaza c’è una forte carestia e stima che 300.000 persone vivano con poco cibo o acqua pulita.

Nei video si vedono persone sono accampate su al-Rashid Street, la strada costiera verso sud-ovest di Gaza City. È un’area che è stata recentemente utilizzata come punto di distribuzione degli aiuti. Come spiega la BBC in quel luogo le persone si riuniscono intorno ai camion per avere sacchi di grano.

Verso le 04:00 ora locale di giovedì 29 febbraio, un convoglio di camion che trasporta gli aiuti dall’Egitto passa attraverso una posizione delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), facendo la sua strada verso nord lungo al-Rashid Street.

L’IDF riferisce di 30 camion mentre un testimone oculare ha detto che ce n’erano 18.

Il portavoce principale dell’IDF, Daniel Hagari, ha detto che verso le 04:45 i camion nel convoglio erano circondati da folle di persone mentre i veicoli si avvicinavano alla rotonda di Nabulsi, sul bordo sud-occidentale di Gaza City.

I filmati di droni a infrarossi rilasciati dall’IDF sono stati modificati in quattro sezioni. E mostra eventi in due località. Le prime due sezioni del video mostrano persone che circondano due o più camion appena a sud della rotonda di Nabulsi. Le seconde due sezioni del video mostrano eventi a circa 500 metri più a sud.

Mostrano almeno quattro camion statici. Anche in questo caso, le persone si muovono ma si notano figure immobili che giacciono a terra.

L’esclusivo video di Al Jazeera girato vicino a quella seconda posizione nella parte posteriore del convoglio, a circa mezzo chilometro a sud della rotonda, evidenzia raffiche di spari e si vedono persone che si arrampicano sui camion e si chinano dietro i veicoli. Testimoni riferiscono alla BBC che i veicoli israeliani avevano iniziato a sparare alle persone quando sono arrivati gli aiuti.

“Gli israeliani hanno sparato di proposito agli uomini… stavano cercando di avvicinarsi ai camion che avevano la farina”. “Sono stati colpiti direttamente e hanno impedito alle persone di avvicinarsi a quelli uccisi”.

Il dottor Mohamed Salha, direttore ad interim dell’ospedale all’ospedale al-Awda, dove sono stati presi molti dei morti e dei feriti, ha detto che

“L’ospedale ha ricevuto circa 176 feriti… 142 di questi casi sono ferite da proiettile e il resto proviene dalla fuga precipitosa e dagli arti rotti nelle parti superiori e inferiori del corpo”.

Alle 13:06 ora locale di giovedì, è arrivata una dichiarazione dell’IDF pubblicata su Telegram:

“Questa mattina presto, durante l’ingresso dei camion di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale, i residenti di Gaza hanno circondato i camion e hanno saccheggiato le forniture consegnate. Durante l’incidente, decine di abitanti di Gaza sono stati feriti a causa della spinta e del calpestio”.

Alle 15:35, un’ulteriore dichiarazione dell’IDF su X, precedentemente Twitter, ha ripetuto quella descrizione dell’incidente.

In ulteriori commenti a Channel 4 News del Regno Unito, il portavoce dell’IDF tenente colonnello Peter Lerner ha detto che è stato preso d’assalto il convoglio fermandolo.

“I carri armati che erano lì per proteggere il convoglio hanno visto calpestare gli abitanti di Gaza e hanno cercato cautamente di disperdere la folla con alcuni colpi di avvertimento”.

In una dichiarazione video pubblicata su X alle 20:35 GMT – 22:35 a Gaza e Israele – Daniel Hagari dell’IDF ha affermato: “Le cose ad un certo punto sono andate fuori controllo”.

Eppure prima, in un’intervista alla CNN tra le 18:00 e le 19:00 GMT, il consigliere speciale del primo ministro israeliano, Mark Regev, ha detto che Israele non era stato coinvolto direttamente in alcun modo e non era sul terreno.

L’IDF avrebbe aperto il fuoco in un incidente separato non correlato ai camion, ma non ha fornito ulteriori prove.