Perché il Donbass è al centro della crisi Ucraina?

Le forze russe si ammassano al confine con l’Ucraina. La situazione rimane drammatica.

Negli ultimi tre giorni c’è stata un’impennata di bombardamenti lungo diverse parti del fronte. Gli ucraini affermano che i bombardamenti da parte dei separatisti sostenuti dalla Russia sono ai massimi livelli di tensione da quasi tre anni. E parte dei separatisti sostengono l’uso di armi pesanti da parte delle forze armate ucraine. Sabato, le autorità ucraine hanno segnalato altri bombardamenti di armi pesanti, vietate entro 50 chilometri dalla linea del fronte dagli accordi di Minsk.

Violazioni

Le autorità ucraine affermano che giovedì ci sono state 60 violazioni di cessate il fuoco, molte delle quali con armi pesanti.

I leader dei due territori separatisti filo-russi – le Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk – hanno affermato che gli ucraini stanno pianificando una grande offensiva militare nell’area. Venerdì hanno organizzato evacuazioni di massa di civili in Russia, mentre ordinavano agli uomini di rimanere e prendere le armi.

Danilov: “Grande pericolo”

Ma i funzionari ucraini negano le accuse. Venerdì il capo del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, ha dichiarato: “I rappresentanti della Federazione Russa sono in grado di gestire un attacco considerevole, nulla a che fare con il nostro esercito”. Danilov non ha fornito prove ma ha aggiunto: “Non possiamo dire cosa faranno esattamente: è possibile anche che facciano esplodere autobus con persone o far saltare in aria case”. Danilov è intervenuto poche ore dopo la misteriosa esplosione di un veicolo di un alto funzionario nella città di Donetsk, vicino al quartier generale dei separatisti.Il leader della regione, Denis Pushilin, lo ha definito un atto di terrorismo. Ma le autorità ucraine e i funzionari occidentali hanno affermato che si trattava di una provocazione inscenata, progettata forse per giustificare un intervento russo.

Qual è la situazione nel Donbass?

La guerra è scoppiata nel 2014 dopo che i ribelli sostenuti dalla Russia hanno sequestrato edifici governativi in ​​paesi e città dell’Ucraina orientale. Gli intensi combattimenti hanno lasciato parti della regione orientale di Luhansk e Donetsk, nella regione del Donbas, nelle mani di separatisti sostenuti dalla Russia. La stessa Russia ha anche annesso la Crimea dall’Ucraina nel 2014. Mossa che ha suscitato la condanna globale.

Le aree del Donbass

Le aree controllate dai separatisti nel Donbass divennero note come Repubblica popolare di Luhansk (LPR) e Repubblica popolare di Donetsk (DPR). Il governo ucraino a Kiev afferma che le due regioni sono in effetti occupate dalla Russia. Le autoproclamate repubbliche non sono riconosciute da nessun governo, compresa la Russia. Il governo ucraino si rifiuta di parlare direttamente con nessuna delle due repubbliche separatiste.

Cosa vuole Putin in Ucraina?

L’accordo di Minsk del 2015 ha portato a un accordo di cessate il fuoco e il conflitto si è trasformato in una guerra statica lungo la linea di contatto che separa il governo ucraino e le aree controllate dai separatisti. Gli accordi di Minsk vietano l’utilizzo di armi pesanti vicino alla linea di contatto. Il conflitto è fortemente politicizzato. Per il governo ucraino le forze separatiste sono “invasori” e “occupanti”. Per i media russi le forze separatiste sono “milizie”. Più di 14.000 persone sono morte nel conflitto nel Donbass dal 2014. L’Ucraina afferma che 1,5 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, la maggior parte delle quali è rimasta nelle aree del Donbas che rimangono sotto il controllo ucraino e circa 200.000 si sono reinsediate nella più ampia regione di Kiev.

Come Putin ha alimentato il conflitto?

I separatisti nel Donbass hanno avuto un sostegno importante da Mosca. La Russia dice di non avere soldati sul campo. Ma funzionari statunitensi, NATO e ucraini affermano che il governo russo fornisce loro supporto consultivo e intelligence inserendo i propri ufficiali nei propri ranghi. Negli ultimi anni Mosca ha anche distribuito centinaia di migliaia di passaporti russi a persone nel Donbass. Funzionari e osservatori occidentali hanno accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver tentato di stabilire i fatti sul campo naturalizzando gli ucraini come cittadini russi, un modo de facto per riconoscere gli stati separatisti. E questo è anche un motivo per intervenire in Ucraina. Questa settimana il parlamento russo ha raccomandato al Cremlino di riconoscere formalmente parti della LPR e della DPR come stati indipendenti, un’altra escalation della retorica che i funzionari statunitensi affermano è la prova che Putin non ha intenzione di rispettare l’accordo di Minsk.

Dmytro Kuleba: “Liberare il Donbass”

Parlando mercoledì, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che l’Ucraina “non si fermerà fino a quando non avremo liberato i nostri territori nel Donbass, in Crimea, fino a quando la Russia non avrà pagato per tutti i danni causati in Ucraina”. Putin ha a lungo accusato l’Ucraina di violare i diritti dei russi etnici e di lingua russa in Ucraina e ha affermato che rientrava nei diritti della Russia intervenire militarmente per proteggerli. Mercoledì, Putin ha affermato che nel Donbass veniva commesso un “genocidio”. Le accuse non sono nuove, ma il tempismo è fonte di preoccupazione per i responsabili politici occidentali, che temono il ripetersi di un conflitto del 2008 in Georgia. Invocando il genocidio Putin la Georgia avrebbe commesso un genocidio contro i civili nella repubblica separatista dell’Ossezia del Sud nell’agosto 2008. Durante quel breve conflitto, la Russia ha lanciato una massiccia incursione militare che si è spinta in profondità nel territorio georgiano.

Giovedì un asilo a Stanytsia Luhanska, nella regione orientale del Donbas, in Ucraina, è stato colpito da un proiettile.

Cosa sta succedendo in questo momento nel Donbass?

Sabato le persone provenienti dalle regioni controllate dai separatisti hanno iniziato organizzarsi per l’evacuazione, partendo in autobus attraverso il confine russo. Le autorità russe hanno promesso loro riparo e risarcimento – mentre i media statali russi hanno coperto ogni aspetto ed episodio del limitato esodo – con il messaggio inequivocabile che migliaia di persone se ne stavano andando per paura dell’aggressione ucraina.

All’inizio di sabato le agenzie di stampa russe hanno riferito che circa 10.000 persone avevano già attraversato il confine. E le autorità russe si dicono pronte per l’arrivo di un massimo di 900.000 persone, anche se la leadership separatista ha ordinato agli uomini di rimanere indietro e prendere le armi e ha annunciato una mobilitazione generale. Come nel 2014, la regione del Donbas è ora il crogiolo del conflitto tra est e ovest, tra la spinta di Putin a riaffermare il controllo – indebolendo lo stato ucraino – e la crescente aspirazione degli ucraini a unirsi all’ovile delle democrazie europee.