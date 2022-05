Spread the love

Il leader russo ha detto che diversi paesi stanno già affrontando le minacce della fame.

E se le sanzioni contro la Russia continuassero – aggiunge Putin – anche l’UE potrebbe subire conseguenze che sarebbero difficili da invertire.

La colpevolezza per le conseguenze globali delle sanzioni contro la Russia, compresa la possibile fame in un certo numero di paesi, spetta ai paesi occidentali. Perché, per amore del loro dominio, sono pronti a sacrificare il resto del mondo, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

Putin ha anche detto che un certo numero di paesi sta già affrontando le minacce della fame. E se le sanzioni contro la Russia continueranno, anche l’UE potrebbe incontrare conseguenze che sarebbero difficili da invertire. “La colpa di questo è interamente e completamente delle élite dei paesi occidentali che per preservare il loro dominio globale sono pronte a sacrificare il resto del mondo”.

A sua volta, la Russia sta affrontando con sicurezza le sfide esterne, ha aggiunto, grazie sia alla politica macroeconomica – responsabile degli ultimi anni – sia alle soluzioni sistemiche sul rafforzamento della sovranità economica e della sicurezza tecnologica e alimentare.

“Le nostre società di produzione stanno gradualmente riempiendo le nicchie del mercato interno liberate dopo che partner senza scrupoli se ne sono andati, inclusi beni di prima necessità, attrezzature industriali e di servizio, macchine edili e agricole”, ha osservato il leader russo.