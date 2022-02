Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lukashenko: “Sanzioni spingono Russia verso guerra mondiale”

La situazione

Enormi esplosioni hanno illuminato il cielo notturno vicino alla capitale ucraina. A Kiev sono scoppiati combattimenti in strada nel centro della seconda città più grande di Kharkiv. Le forze ucraine tentano di frenare l’assalto russo.

Casa Bianca e diverse nazioni dell’UE hanno annunciato l’espulsione di alcune banche russe da SWIFT, la rete di alta sicurezza che collega migliaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo.

La Russia sta incontrando una resistenza imprevista hanno riferito due alti funzionari statunitensi.

Più di 150.000 persone sono fuggite dall’Ucraina da quando è iniziato l’assalto della Russia giovedì, ha detto sabato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi.

Kharkiv campo di battaglia

La seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv, è diventata campo di battaglia dopo che le truppe russe sono entrate nell’area. Enormi esplosioni hanno illuminato il cielo notturno a sud-ovest della capitale Kiev. Il presidente del Paese, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di “terrorismo” e ha chiesto appello a un tribunale internazionale.

Combattimenti a Kharkiv: sono scoppiati combattimenti di strada quando le truppe russe sono entrate nella seconda città più grande dell’Ucraina e i residenti sono stati invitati a rimanere nei rifugi e a non viaggiare. Negli ultimi tre giorni le forze ucraine sono riuscite a impedire ai russi di entrare a Kharkiv, che ha una popolazione di 1,4 milioni di abitanti.

Crimini, morti e rifugiati

Crimini di guerra: Zelensky ha annunciato che l’Ucraina ha intentato una causa contro la Russia presso la Corte internazionale di giustizia. E all’inizio dello stesso giorno ha accusato le truppe russe di aver preso di mira i civili, compresi i bambini, e ha chiesto un’indagine internazionale sul conflitto. Zelensky ha definito le loro azioni “terrore” mentre il primo ministro Denys Shmyhal le ha bollate come ” crimini di guerra “.

Zelensky ha annunciato che l’Ucraina ha intentato una causa contro la Russia presso la Corte internazionale di giustizia. E all’inizio dello stesso giorno ha accusato le truppe russe di aver preso di mira i civili, compresi i bambini, e ha chiesto un’indagine internazionale sul conflitto. Zelensky ha definito le loro azioni “terrore” mentre il primo ministro Denys Shmyhal le ha bollate come ” crimini di guerra “. Morti di civili: le Nazioni Unite hanno affermato che domenica almeno 64 civili sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa. Un bambino di sei anni è stato ucciso sabato sera durante pesanti colpi di arma da fuoco a Kiev, mentre una donna è morta dopo che l’artiglieria ha colpito un edificio residenziale di nove piani a Kharkiv.

le Nazioni Unite hanno affermato che domenica almeno 64 civili sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa. Un bambino di sei anni è stato ucciso sabato sera durante pesanti colpi di arma da fuoco a Kiev, mentre una donna è morta dopo che l’artiglieria ha colpito un edificio residenziale di nove piani a Kharkiv. Rifugiati in aumento: quasi 400.000 rifugiati ucraini sono fuggiti dalle loro case da giovedì, ha riferito domenica l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le lunghe code al confine significano che alcuni aspettano più di 60 ore .

quasi 400.000 rifugiati ucraini sono fuggiti dalle loro case da giovedì, ha riferito domenica l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le lunghe code al confine significano che alcuni aspettano più di 60 ore . Banche russe espulse da SWIFT: La Casa Bianca, la Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Canada, hanno appoggiato l’espulsione di alcune banche russe dalla rete finanziaria ad alta sicurezza SWIFT e hanno promesso sforzi per “assicurare collettivamente che questa guerra rappresenta un fallimento strategico per Putin”.

La Casa Bianca, la Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Canada, hanno appoggiato l’espulsione di alcune banche russe dalla rete finanziaria ad alta sicurezza SWIFT e hanno promesso sforzi per “assicurare collettivamente che questa guerra rappresenta un fallimento strategico per Putin”. Aiuti militari internazionali: la Germania consegnerà 1.000 armi anticarro e 500 missili stinger all’Ucraina per un importante cambiamento politico, mentre gli Stati Uniti hanno autorizzato 350 milioni di dollari in nuova assistenza militare. L’Australia fornirà armi letali attraverso i partner della NATO e la Francia invierà carburante e equipaggiamento difensivo.

Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare russo: “Dichiarazioni aggressive da Paesi Nato”

Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. “I Paesi occidentali non solo stanno prendendo azioni economiche non amichevoli contro il nostro Paese, ma i leader dei principali Paesi della Nato stanno facendo dichiarazioni aggressive sul nostro Paese”. Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, ordinando lo stato di massima allerta per le forze di deterrenza nucleare.

Lukashenko a Macron: “Minsk ospiterà armi nucleari se lo farà anche la Polonia”

Minsk invita Mosca a schierare armi nucleari in Bielorussia se gli Stati Uniti o la Francia le schiereranno in Polonia o in Lituania. A dirlo il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, riferendo di una conversazione su questo tema avuta ieri con il presidente francese Emmanuel Macron.

Minsk: “Sanzioni spingono verso guerra nucleare”

Le sanzioni contro la Russia sono “peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale”: lo ha detto oggi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass. “In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. È peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto”