In un momento così difficile per l’Italia non mancano i complottisti che teorizzano guerre imminenti e strategie geopolitiche per portare uno o più Stati al controllo o al fallimento.

Tradotto in parole povere ciò vuol dire che l’America la sta facendo pagare cara all’Europa, e in particolare all’Italia, per scelte politiche e commerciali effettuate. E, dunque, appare ovvio (ai complottisti) che il virus sia nato a Wuhan per opera degli americani per “uccidere” l’economia cinese e, di riflesso, europea.

Dell’argomento ne hanno parlato fior fiori di giornali e giornalisti. Il Manifesto qualche giorno fa ha titolato: “L’Arte della guerra . I militari americani che ‘si spargeranno attraverso la regione europea’ sono esentati dalle norme preventive sul Coronavirus che invece valgono per i civili.”

Sul punto è intervenuto il sempre inutile Diego Fusaro che, dalle colonne del Fatto quotidiano, ha rilanciato: “I trentamila soldati Usa sbarcati in Europa confermano ancora la sudditanza dell’Ue”. Per niente contento, però, il Manifesto torna con un secondo articolo sulla vicenda chiedendosi: “i militari forse sono già vaccinati contro il Coronavirus?”

Ovviamente su Facebook gli utili idioti prendono la palla al balzo: “Il fenomeno ‘coronavirus’ è uno strumento utile a distrarre e preparare una larga parte dei cittadini del Mondo a qualcosa di più importante che deve accadere o che qualcuno si sta preparando per far accadere e che non ha a che fare con la soluzione di un virus influenzale ma con una rottura nel sistema geopolitico globale. Qualcosa sta accadendo e non si tratta di complottismo ma di fatti geopolitici che si stanno verificando e che sono verificabili già in queste ore in 7 paesi europei.”

Come se non bastasse, alcuni quotidiani come Il Centro, hanno riportato video in cui mezzi militari venivano trasportati per chissà quale destinazione. Peccato che i video diffusi fino a ieri sera attraverso i Social erano in gran parte Fake o girati nei mesi precedenti.

Comunque, a far crollare il muro del complottismo ci ha pensato il comando europeo degli Stati Uniti.

L’operazione Defender Europa 2020 “sarà annullato in ‘misura precauzionale’ e il coinvolgimento degli Stati Uniti sarà ridotto per via della diffusione dell’epidemia di coronavirus” hanno detto dai vertici Usa. Ed è solo l’ultimo grande operazione militare ad essere interrotto, ridotto o posticipato a causa delle crescenti preoccupazioni per la pandemia. La decisione di annullare la parte restante di “Esercizio Cold Response 20” è stata presa dal capo della sede centrale norvegese in collaborazione con la direzione delle forze armate norvegesi.

“Terminando l’esercitazione ora, eviteremo anche inutili oneri per il sistema sanitario civile, ad esempio con malattie tra soldati, incidenti o test corona tra il personale”, ha detto il tenente generale Rune Jakobsen, capo del quartier generale congiunto norvegese. Oltre 15.000 membri del servizio erano pronti per partecipare all’esercitazione che si svolge principalmente al di sopra del circolo polare artico che comprende militari di Belgio, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

“La decisione è una misura precauzionale in risposta allo scoppio in corso di COVID-19 e per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e della popolazione locale. La salute della nostra forza continua ad essere una priorità assoluta e ci impegniamo a mantenere la prontezza della missione “, ha dichiarato il Comando europeo degli Stati Uniti.

Secondo la NATO, l’esercitazione, come riferisce la Cnn, è “un’operazione multinazionale guidato dagli Stati Uniti, compresa la partecipazione della NATO. È il più grande dispiegamento di forze con base negli Stati Uniti in Europa in oltre 25 anni con 20.000 soldati schierati direttamente dagli Stati Uniti in Europa”.

Ora i complottisti diranno che, grazie alle loro denunce, hanno sventato la terza guerra mondiale.

Che fortuna che abbiamo!