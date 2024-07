Rai, parenti dei politici e il dj di Casapound: bufera sulle nuove assunzioni

Spread the love

Amicizia e Opportunità

Come si suol dire, chi trova un amico trova un tesoro. Questo detto si applica perfettamente a Roberto Sergio e Giovanni Tarquini. Sergio, amministratore delegato della Rai, è vicino alla fine del suo mandato, pronto a passare il testimone a Giampaolo Rossi. Ma il rapporto di lunga data tra Sergio e Tarquini, sigillato nel 1990 quando Sergio fu testimone di nozze di Tarquini, ha dimostrato di avere ancora dei frutti da raccogliere. Infatti, Matteo Tarquini, figlio di Giovanni, è uno dei fortunati ad essere stato recentemente assunto come “programmista multimediale”. Un inquadramento prestigioso che nella Rai richiede anni di esperienza per essere ottenuto.

Il Concorso Contestato

Le assunzioni recenti hanno scatenato un putiferio all’interno dell’azienda pubblica. I sindacati della Rai hanno criticato duramente la procedura, sottolineando che questa è stata realizzata bypassando il personale interno, i precari e le liste di disoccupazione. Il tutto è stato gestito tramite una selezione operata dalla società di intermediazione Adecco, che ha raccolto oltre mille candidature. Ma, tra i pochi fortunati, emerge il nome di Matteo Tarquini, che già aveva collaborato con Rai Radio1, un’area sotto la gestione di Sergio dal 2017.

Le Reazioni e le Conseguenze

La notizia non è passata inosservata. Roberto Sergio, leggendo le critiche su Repubblica, ha dichiarato di aver attivato un audit per tutelare l’azienda e il proprio ruolo. Da parte sua, Vittorio Di Trapani, presidente del sindacato dei giornalisti Fnsi, ha commentato su X: “Dopo anni di concorsi, selezioni pubbliche e stabilizzazioni dei precari in Rai si torna a metodi della vecchia politica: assunzioni per amici e parenti”. Maria Elena Boschi, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha chiesto chiarezza, sottolineando che l’azienda pubblica non può essere gestita come un “marchettificio” ma deve seguire regole trasparenti e orientate alla qualità​​​​.

Oltre Tarquini: Altri Nomi Contestati

Tra gli assunti c’è anche Ferdinando Colloca, noto come “Mr Ferdy il Guru”, body painter e DJ, con legami passati con Casapound e la famiglia Spada. Colloca, destinato inizialmente alla radio, è stato poi spostato alla direzione intrattenimento day time, suscitando ulteriori polemiche. Questa assunzione è stata particolarmente controversa considerando i suoi legami familiari con altri dipendenti Rai.

Un Futuro Incerto per la Rai

L’interrogazione parlamentare e le richieste di chiarimenti in Vigilanza Rai stanno mettendo pressione su Sergio e sull’intero management. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha sollevato dubbi sui criteri delle assunzioni e sui legami di Colloca con ambienti controversi. Anche Sandro Ruotolo, europarlamentare, ha chiesto una riforma urgente della governance della Rai per garantire trasparenza e meritocrazia nelle assunzioni​​​​​​.

Conclusione

