Renato Cortese: quando un servitore dello Stato finisce sotto processo

La sentenza arrivata dalla Corte d’Appello di Firenze è di quelle destinate a lasciare un segno. Cinque poliziotti – tra cui nomi storici come Renato Cortese e Maurizio Improta – sono stati condannati per il rimpatrio del 2013 di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa insieme alla figlia Alua.

La corte ha confermato le pene di primo grado per sequestro di persona, riducendo soltanto l’interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni.

È una vicenda giudiziaria lunga e tormentata, che negli anni ha mostrato enormi zone d’ombra istituzionali.

Ma oggi più che mai impone una riflessione sul ruolo di uomini come Renato Cortese. Per molti, il suo nome rappresenta un pezzo importante della storia della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Per anni ha guidato la squadra mobile di Roma, ha lavorato su casi delicatissimi, ha vissuto sotto minaccia, ha partecipato alla cattura di latitanti pericolosi. Era uno di quelli che, nelle stagioni più difficili, ha scelto da che parte stare.

Il paradosso emerge proprio da qui: come può un servitore dello Stato di questo livello essere giudicato come un sequestratore? Come si può passare da “eroe” delle operazioni antimafia a imputato in un processo che lui stesso definisce una distorsione dei fatti e del ruolo della Polizia?

La vicenda Shalabayeva è complessa.

2013, la Polizia fa irruzione in una villa a Casalpalocco cercando Ablyazov. L’uomo non c’è, ma ci sono la moglie e la figlia. Shalabayeva esibisce un passaporto falso e viene rimpatriata in 48 ore. La procura di Perugia indaga e sostiene che quella procedura sia stata un sequestro di persona mascherato da espulsione.

Eppure molti tasselli della storia restano fuori dal quadro processuale: le pressioni dei diplomatici kazaki, il ruolo del Viminale, le decisioni prese nelle stanze politiche di allora. La catena di comando rimane un’ombra. E come spesso accade, a finire sul banco degli imputati sono i funzionari operativi, non chi ha costruito quell’operazione sul piano politico e internazionale.

L’allora procuratore generale aveva chiesto l’assoluzione per tutti, sostenendo che “il fatto non sussiste”: secondo l’accusa non furono i poliziotti a decidere e Shalabayeva non rivelò mai la sua reale identità né chiese asilo. Ma la Corte d’Appello ha scelto un’altra strada. Ora serviranno le motivazioni, attese tra novanta giorni.

Intanto resta la ferita istituzionale: l’Italia si ritrova a processare alcuni dei suoi servitori più fedeli, mentre il livello politico sembra ancora una volta restare ai margini delle responsabilità. Una fotografia drammatica dello Stato di diritto, dove chi sta in prima linea rischia di pagare per tutti.

Il caso Cortese apre una domanda scomoda: se anche chi ha dedicato la vita alla sicurezza nazionale può essere sacrificato nelle pieghe dei rapporti internazionali e delle scelte politiche, che tipo di Paese stiamo raccontando?

