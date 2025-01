Spread the love

Nel suo intervento di inizio anno sull’amministrazione della giustizia, il ministro Carlo Nordio ha scelto di sottolineare, ancora una volta, le criticità del sistema giudiziario italiano, lanciando accuse dirette verso l’operato dei pubblici ministeri e difendendo il progetto di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Riforma giustizia: Nordio troppe inchieste finite nel nulla. In un discorso che ha suscitato non poche polemiche, il Guardasigilli ha puntato il dito contro le cosiddette “inchieste inventate”, ossia quelle che, secondo le sue parole, si concludono con sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” e che, al contempo, generano enormi costi per lo Stato in termini di intercettazioni, risorse e tempo sprecati.

Riassunto: Il ministro Nordio critica le indagini giudiziarie definite “inventate”, evidenziando gli alti costi per lo Stato e la necessità di una riforma del sistema giudiziario.

La vicenda giudiziaria di Matteo Salvini – leader della Lega, recentemente assolto dall’accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms – è stata implicitamente richiamata per rafforzare questa critica. Già in precedenza, Nordio aveva dichiarato che quel processo non sarebbe mai dovuto iniziare e aveva avanzato la proposta di una legge per risarcire gli indagati che, alla fine, vengono assolti. Durante l’intervento, ha ribadito il concetto, sostenendo che il pubblico ministero, nel sistema attuale, esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità: “Non solo dirige le indagini, ma addirittura le crea, attraverso la cosiddetta clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsiasi parametro e da qualsiasi controllo”. Una pratica che, secondo il ministro, può trasformarsi in uno strumento di abuso, generando indagini occulte e infinite, con conseguenze disastrose anche sul piano finanziario.

Riassunto: Nordio richiama il caso Open Arms per criticare il potere eccessivo dei pubblici ministeri, proponendo una legge per risarcire gli indagati assolti.

La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, passata in prima lettura alla Camera, è stata uno dei punti centrali dell’intervento di Nordio. Il ministro ha espresso fiducia sul completamento dell’iter legislativo entro l’estate, sottolineando come il progetto sia sostenuto con determinazione dalle forze di maggioranza, e ha accolto con favore l’adesione parziale di alcune forze di opposizione, come Azione e +Europa. Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di Italia Viva, che ha scelto di astenersi. Parallelamente, Nordio ha accennato alla possibilità di introdurre uno “scudo penale” per le forze dell’ordine, al fine di tutelarle da indagini che potrebbero derivare da eccessi di difesa. Questo tema ha suscitato ulteriori interrogativi, soprattutto per la complessità delle implicazioni legali che una simile misura comporterebbe.

Riassunto: Il ministro si è detto fiducioso sul completamento della riforma delle carriere entro l’estate e ha accennato alla possibilità di uno “scudo penale” per le forze dell’ordine.

Un altro tema caldo affrontato dal Guardasigilli è stato il fallimento iniziale del processo penale telematico, una riforma tecnologica che avrebbe dovuto semplificare il sistema giudiziario italiano ma che si è scontrata con gravi difficoltà operative. Dal 1° gennaio, l’obbligo di deposito informatico degli atti è stato sospeso in ben 87 tribunali a causa dei problemi tecnici del software “App” sviluppato dal ministero. Nordio ha ammesso le criticità, ma si è detto fiducioso che queste saranno superate entro la fine dell’anno, rispettando così i vincoli imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al contempo, ha criticato la decisione di alcuni presidenti di tribunale di sospendere l’utilizzo del software, insinuando che dietro la giustificazione dei “malfunzionamenti” si celassero problematiche di altra natura, non esclusivamente tecnica.

Riassunto: Nordio ha affrontato le difficoltà del processo penale telematico, ammettendo problemi tecnici ma auspicando il superamento delle criticità entro l’anno.

Nordio ha auspicato una maggiore collaborazione tra il ministero e gli uffici giudiziari, invitandoli a superare pregiudizi culturali e ostacoli amministrativi per garantire il pieno funzionamento del processo penale telematico. Tuttavia, parlando alla Camera, non ha esitato a scaricare parte delle responsabilità sul governo precedente, accusandolo di aver fissato scadenze troppo ambiziose per la digitalizzazione del sistema giudiziario, che l’Italia dovrà completare entro il 2025.

Riassunto: Il ministro ha chiesto una collaborazione costruttiva tra ministero e uffici giudiziari, criticando però il governo precedente per aver fissato scadenze irrealistiche.

La relazione ha rappresentato un banco di prova per il ministro, che si trova a gestire un settore in profonda crisi e soggetto a pressioni sia interne che esterne. Le sue dichiarazioni non solo hanno alimentato il dibattito politico, ma hanno anche sollevato interrogativi sulle reali prospettive di riforma della giustizia italiana, un tema che continua a dividere l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Il progetto di separazione delle carriere, in particolare, resta al centro di una discussione che coinvolge aspetti costituzionali, etici e pratici, con implicazioni significative per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Riassunto: La relazione di Nordio ha sollevato interrogativi sulle possibilità di riforma della giustizia, con particolare attenzione al progetto di separazione delle carriere.

Il riferimento del ministro alla “clonazione dei fascicoli” e alle indagini occulte ha sollevato dubbi sull’effettiva trasparenza e controllabilità dell’operato dei pubblici ministeri. La proposta di legge per risarcire gli indagati assolti, pur trovando un certo consenso, è vista da alcuni come un tentativo di limitare ulteriormente l’autonomia della magistratura, in un contesto già segnato da tensioni tra politica e giustizia. D’altra parte, il fallimento del processo penale telematico evidenzia le difficoltà strutturali di un sistema che fatica a stare al passo con le esigenze di modernizzazione e con le aspettative dei cittadini.

Riassunto: Il ministro ha messo in evidenza i problemi di trasparenza nelle indagini e le difficoltà strutturali del sistema giudiziario italiano.

In conclusione, l’intervento di Nordio ha messo in luce le sfide e le contraddizioni che caratterizzano il sistema giudiziario italiano. Se da un lato il ministro si è mostrato determinato a portare avanti riforme ambiziose, dall’altro le sue critiche ai magistrati e le difficoltà nella gestione delle innovazioni tecnologiche sollevano interrogativi sulla capacità del governo di attuare cambiamenti reali e duraturi. Il dibattito, destinato a proseguire nei prossimi mesi, coinvolgerà non solo le istituzioni, ma anche la società civile, chiamata a interrogarsi sul futuro della giustizia in Italia e sul delicato equilibrio tra efficienza, indipendenza e responsabilità.

Riassunto: Nordio ha evidenziato le contraddizioni del sistema giudiziario italiano, lasciando aperto il dibattito sulle prospettive di riforma e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.