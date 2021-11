Rincari: dopo luce, gas e carburanti, arriva la mazzata anche su farina, pasta e pizza

Il rincaro è arrivato. Ed è piovuto su tutti i consumatori. Pane, pasta, pizza e altri prodotti da forno sono arrivati alle stelle.

L’osservatorio nazionale di Federconsumatori ha elaborato una nuova indagine sui prezzi e i risultati sono agghiaccianti. Arrivano altri rincari. Da marzo a ottobre 2021:

farina salita del 38% sfondando la soglia dell’euro (1,09)

la pasta integrale del 33% ed è arrivata a 2,90 euro

il pane dell’11% e ora è a 3,86 euro al chilo.

L’indagine

L’indagine si basa su dieci-quindici esercizi commerciali per città, a seconda delle dimensioni. Non solo spendiamo di più per luce elettrica e gas e per il carburante auto, ma anche per pranzare e cenare.

Numeri che hanno spinto la Federconsumatori ha inviare una segnalazione ad Antitrust “invitandola a verificare la sussistenza di ipotesi di cartello sui prezzi dei prodotti alimentari, così come avvenuto nel 2008” scrive in una nota l’associazione, secondo la quale “è fondamentale mettere in campo ogni azione di monitoraggio e sanzione affinché il mercato non sia viziato da intollerabili fenomeni speculativi, che andrebbero ad aggravare ulteriormente i già forti rincari in atto, con forti danni alle famiglie e all’intero sistema produttivo”.

Anche Assopanificatori, l’associazione che fa parte di Confesercenti e riunisce chi il pane lo fa e lo vende, concorda sul fatto che l’attenzione debba restare alta ma getta acqua sul fuoco: “Oggi in media ogni persona mangia 80 grammi di pane al giorno, contro i 250-280 di qualche decennio fa. I rincari di oggi pesano per pochi centesimi su ogni famiglia. Quindi non è giusto mettere sullo stesso piano il rincaro del pane e quello della benzina, ben più gravoso per le finanze degli italiani” spiega il presidente di Assopanificatori Davide Trombini.

Il prezzo delle materie prime, continua Trombini, “è in rialzo da un anno. Noi finora lo avevamo assorbito senza riversarlo sul consumatore ma oggi non è più possibile. Del resto questa situazione danneggia anche noi, che da un lato paghiamo di più le materie prime per fare il pane, dall’altro non possiamo alzare troppo il prezzo perché rischieremmo di far scappare il consumatore, magari verso il pane surgelato”.

I rincari

Ma cosa sta succedendo? A spiegarlo è Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo, un braccio destro del ministero per le Politiche agricole.

Per quanto riguarda il frumento tenero – quello che viene trasformato in farina per panificare e dall’industria dolciaria – a settembre 2021 il prezzo è aumentato del 35% sul settembre 2020 e del 10% su agosto 2021.

I perché del rincaro

(Fonte: Ismea)

E i motivi sono soprattutto due: “L’aumento dei costi per il trasporto, in particolare dei noli dei container dovuto alla pandemia e una lieve contrazione delle scorte, visto che nel 2021-2022 la domanda è cresciuta un po’ più dell’offerta” spiega Ismea. Ma c’è dell’altro: il calo dei raccolti in Ucraina (nel 2020 il -12,9% sull’annata precedente) e il fatto che la Russia abbia ridotto le esportazioni per contenere il prezzo all’interno dei propri confini.

Quello che succede nei campi di grano fuori dai nostri confini ci interessa molto da vicino, dal momento che il grano 100% italiano soddisfa appena il 36% della domanda. Quanto al grano duro, che serve per ottenere farina da pasta, oltre all’aumento vertiginoso dei noli dei container iniziato già nel 2020 c’è un altro motivo che ha spinto i prezzi verso l’alto (+71% tra il settembre 2020 e il settembre 2021): la siccità in Canada, che ha ridotto molto i raccolti e quindi le esportazioni.

Dunque sono la logistica, il clima e qualche decisione politica del Cremlino a far schizzare verso l’alto i prezzi delle farine. Ma non solo: “Non abbiamo le prove – ed è per questo che vogliamo coinvolgere Antitrust – ma pensiamo che qualcuno stia approfittando della situazione per fare un gioco al rialzo, facendo cartello” spiega Roberto Giordano, vice presidente di Federconsumatori.