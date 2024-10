Spread the love

A Pineto e Chieti due gravi roghi hanno colpito un’azienda chimica e una fabbrica di materie plastiche.

Roghi d’Abruzzo: a fuoco due aziende nelle stesse ore. Nel caso della Kemipol, specializzata in solventi, emerge che già nel 2021 il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) della Regione Abruzzo aveva segnalato gravi criticità legate alla sicurezza, incluso il rischio di incendi. Nonostante le preoccupazioni espresse dagli enti locali e dai tecnici, il progetto di ampliamento della capacità dell’impianto non fu portato a termine con la procedura più approfondita di Valutazione di Impatto Ambientale. Il Forum H2O ha ora inviato il documento alla Procura per ulteriori indagini. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e si attendono misure di bonifica e monitoraggio ambientale.

ROGHI D’ABRUZZO