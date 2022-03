Russia e Ucraina: Biden spinge la NATO nel conflitto: “Guerra chimica vera minaccia”. I ruoli di Cina, India e Giappone

Spread the love

“Oggi a Bruxelles sto incontrando gli alleati della Nato, i membri del G7 e il Consiglio Europeo per discutere la nostra risposta all’attacco non provocato e ingiustificato della Russia in Ucraina. Siamo uniti in difesa della democrazia e con il popolo dell’Ucraina”.

Così Joe Biden sul suo profilo Twitter. Il presidente Usa ha detto alla Nato che sostiene un aumento delle truppe dell’alleanze al fianco orientale nell’ambito della crisi Russia e Ucraina. Lo riferisce un funzionario dell’amministrazione Biden.

I leader europei che stanno partecipando a una serie di vertici di emergenza, stanno lavorando per definire la fase successiva. Ovvero quello della risposta alla guerra della Russia in Ucraina. Arriveranno nuove sanzioni statunitensi e assistenza ai rifugiati. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un piano per accettare fino a 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze in Ucraina. Misure volte a mostrare la determinazione americana nell’affrontare la crisi. C’è anche una discussione sulla posizione delle forze della NATO lungo il confine orientale. E i leader hanno conferito su cosa fare se la Russia schierasse un’arma chimica, biologica o addirittura nucleare. Una prospettiva che causa crescente preoccupazione quando la guerra raggiunge una situazione di stallo.

All’inizio del vertice NATO dell’ultimo minuto, i leader hanno sentito una richiesta di ulteriore aiuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è rivolto virtualmente alla riunione.

Si è fermato prima di emettere la sua solita richiesta di una no-fly zone. Ma ha detto che l’Ucraina ha bisogno di caccia, carri armati e migliori difese aeree.

“Puoi darci l’1% di tutti i tuoi aerei. L’uno percento di tutti i tuoi carri armati. L’uno percento!” ha detto in un discorso virtuale al vertice. I rappresentanti della Casa Bianca e dei governi europei hanno trascorso i giorni precedenti il ​​vertice in intense conversazioni per finalizzare i passaggi da svelare dopo i colloqui.

I leader, incluso Biden, sono arrivati ​​​​al quartier generale della NATO giovedì mattina con l’intento di dimostrare unità in mezzo all’aggressione russa. Hanno posato per una breve foto di famiglia prima di entrare nella lunga sessione a porte chiuse. L’atmosfera all’interno della riunione era “sobria, risoluta e incredibilmente unita”, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione statunitense.

“Ci riuniamo in un momento critico per la nostra sicurezza”, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg durante la riunione.

“Siamo determinati a continuare a imporre costi alla Russia per porre fine a questa guerra brutale”. “Stiamo facendo tutti di più a terra, in mare e nell’aria”. “Questo è necessario per rispondere alla nuova realtà della sicurezza in Europa”. “I leader discuteranno dei modi per rafforzare le nostre difese ora e per gli anni a venire”.

Quello che non faranno, tuttavia, è ciò che Zelensky ha ripetutamente chiesto: imporre una no-fly zone sull’Ucraina. Funzionari statunitensi e NATO hanno ripetutamente affermato che una tale mossa rischierebbe di provocare il presidente russo Vladimir Putin e di innescare una guerra più ampia con la Russia. Gli alleati occidentali hanno anche trovato difficile adottare misure più aggressive, come fornire aerei da combattimento di fabbricazione russa all’Ucraina o decidere di isolarsi dalle forniture energetiche russe. Il che potrebbe potenzialmente paralizzare l’economia russa. Le sessioni di crisi della NATO, del Consiglio europeo e del G7 sono state organizzate all’ultimo minuto, lasciando poco tempo ai governi di organizzarsi. “Il messaggio generale è che abbiamo compiuto passi storici nell’imporre costi alla Russia. Ora assicuriamoci di essere completamente allineati e ottenere il massimo impatto dalle misure che abbiamo implementato”, ha affermato un funzionario americano.

È un momento critico per Biden, l’Europa e il mondo.

Le dure sanzioni coordinate già imposte dall’Occidente non hanno fermato l’invasione di Putin, che sta entrando nel suo secondo mese. Biden, mentre lasciava la Casa Bianca per Bruxelles, ha detto che la guerra chimica rappresentava una “vera minaccia” in Ucraina. E i massicci flussi di profughi si stanno rapidamente trasformando in una crisi umanitaria per i Paesi vicini. Gli assistenti di Biden hanno affermato, prima dei colloqui, di voler concludere accordi su nuova assistenza militare all’Ucraina, nuovi passi per stringere il “cappio economico” sulla Russia e nuove misure in grado di posizionare le forze della NATO lungo il bordo orientale dell’Alleanza.

“Il modo in cui ci assicuriamo di continuare a sostenere l’Ucraina e il suo sforzo per difendersi sarà un argomento di conversazione tra i leader”, ha detto ai giornalisti il ​​consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan a bordo dell’Air Force One mentre Biden stava volando a Bruxelles. Biden prevede anche di annunciare che gli Stati Uniti accetteranno fino a 100.000 rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione. Un passo importante verso l’allentamento di una crisi umanitaria in corso in Europa.

‘Dobbiamo essere intelligenti’ con sanzioni contro la Russia

Tuttavia, Biden ha chiarito che le sue opzioni per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina sono limitate. Ha tracciato la linea dell’invio delle truppe statunitensi in conflitto diretto con i russi e ha indicato che le richieste ucraine per una no-fly zone forzata dalla NATO non sono un punto di partenza. I leader europei hanno anche chiarito i propri limiti nel punire la Russia.

Mentre gli Stati Uniti hanno imposto un divieto alle importazioni di prodotti energetici russi, l’Europa rimane molto più dipendente e si è fermata prima.

“Non abbiamo esattamente la stessa situazione in Europa e negli Stati Uniti”, ha ammesso mercoledì Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo in un’intervista con Christiane Amanpour della CNN. “Il settore petrolifero o del gas, per esempio. Siamo molto più dipendenti in Europa rispetto alla situazione negli Stati Uniti”.”Ecco perché dobbiamo essere intelligenti”, ha detto Michel. “L’obiettivo è prendere di mira la Russia; l’obiettivo è creare problemi alla Russia e non è creare problemi a noi stessi”.

Truppe verso i paesi della NATO orientali

Un giorno prima del vertice straordinario della NATO, il segretario generale dell’Alleanza ha affermato che i membri dovrebbero rafforzare la presenza nei paesi più vicini alla Russia.

“Mi aspetto che i leader accettino di rafforzare la posizione della NATO in tutti i domini, con importanti incrementi delle forze nella parte orientale dell’alleanza, a terra, in aria e in mare. Il primo passo è il dispiegamento di quattro nuovi gruppi di battaglia della NATO in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia”, ha detto Jens Stoltenberg ai giornalisti prima del vertice.

Prima della partenza di Biden per Bruxelles, il Pentagono ha fornito alla Casa Bianca una serie di opzioni per potenziali truppe americane aggiuntive nell’Europa orientale. Gli Stati Uniti hanno già aggiunto truppe in Polonia e Romania mentre le tensioni tra Russia e Ucraina sono aumentate. I leader oggi ratificheranno alcune decisioni sull’aumento della posizione delle truppe della NATO e incaricheranno i loro funzionari militari e politici di definire un “piano d’intervento a lungo termine per quali forze e capacità saranno necessarie in quei paesi del fianco orientale”. Tale piano sarà approvato al vertice della NATO di quest’estate a Madrid.

I funzionari hanno affermato che le possibilità di cambiamento includono più truppe statunitensi schierate in avanti, in modo permanente o a rotazione, che potrebbero portare a esercitazioni sul campo più grandi. Una presenza a rotazione più strutturata all’interno della struttura delle forze NATO. O la costruzione di una nuova base militare americana tradizionale.

La NATO nella crisi

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sostenuto misure aggiuntive. Secondo Nezavisimaya Gazeta, ciò potrebbe segnalare che la Casa Bianca non si aspetta che l’operazione speciale si concluda rapidamente ed è determinata a far intervenire in qualche modo la NATO nella crisi.

La possibilità di nuove restrizioni contraddice l’esito della riunione dei ministri degli Esteri e della difesa dell’UE di lunedì. In quel contesto, è stata presa la decisione di rinviare le sanzioni. I colloqui ucraino-russi sono in corso e le previsioni ottimistiche al riguardo non sembrano errate. Il dialogo è impegnativo, secondo le parti ucraine e russe. Tuttavia, né Kiev né Mosca hanno annunciato una situazione di stallo nel processo negoziale.

Nel frattempo, Biden ha apertamente avvertito che la Russia spingerebbe per un aggravio della situazione, sottolineando che Mosca potrebbe intraprendere attacchi informatici contro società statunitensi o persino armi chimiche in Ucraina.

Il ricercatore senior dell’Istituto per gli studi statunitensi e canadesi presso l’Accademia delle scienze russa Vladimir Vasiliev ha dichiarato che Biden è venuto in Europa per non discutere sanzioni più severe o estenderle al settore energetico più sensibile della Russia. Secondo l’esperto, Biden desidera esplorare il potenziale impegno della NATO nel conflitto russo-ucraino. “È improbabile che il presidente americano si rechi in Europa per stringere alleanze e discutere di energia”. Questo potrebbe essere fatto in remoto tramite videochiamate. Ma, se parliamo di coinvolgimento militare, la partecipazione di Biden è assolutamente necessaria”, sostiene l’analista.

Secondo l’esperto, una mossa del genere per il presidente degli Stati Uniti sarebbe sensata in termini di prospettive elettorali negli Stati Uniti. Biden ora viene rimproverato non solo per aver permesso che l’operazione russa avvenisse, ma anche per l’approccio che ha scelto: sostenere l’Ucraina solo con sanzioni.

La Turchia non sta discutendo di abbandonare i sistemi missilistici S-400 russi sotto la pressione degli Stati Uniti o della NATO, ha detto a Izvestia il presidente delle industrie della difesa della Turchia Ismail Demir. Ha chiarito che la Turchia stessa è in grado di determinare il proprio percorso. La Duma di Stato russa non vede alcun motivo per cui la Turchia accetti la proposta di Washington e trasferisca il sistema S-400 all’Ucraina, poiché ne ha bisogno essa stessa. Gli esperti intervistati da Izvestia ritengono che Ankara manterrà la sua relativa neutralità nel conflitto ucraino e non rinuncerà alla cooperazione tecnico-militare con la Russia.

Secondo il funzionario turco, la posizione di Ankara non è in discussione, e non è nemmeno presa in considerazione la possibilità di porre fine alla cooperazione con la Russia. Ha affermato che la posizione della Turchia è quella di garantire la pace e porre fine al conflitto in Ucraina.

“Non capisco perché la Turchia dovrebbe rinunciare ai nostri S-400 e consegnarli all’Ucraina”. Perché dovrebbero farlo? Questi sistemi funzionano per loro, sono affidabili e superano il Patriot. “Non credo che la Turchia seguirà l’esempio dell’America”, ha detto a Izvestia il vice della Duma di Stato Alexey Chepa.

In precedenza, il Pentagono ha rivelato che gli Stati Uniti stanno negoziando con Ankara per trasferire i suoi sistemi missilistici antiaerei S-400 a Kiev in cambio della riammissione della Turchia al programma di produzione di caccia F-35 degli Stati Uniti e della rimozione delle sanzioni contro Ankara.

Vladimir Zelensky pronto a discutere

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky si è detto pronto a discutere di Crimea e delle repubbliche del Donbass dopo aver ricevuto garanzie di sicurezza. Questi problemi, secondo Mikhail Podolyak, membro della delegazione di Kiev, possono essere risolti in un incontro tra i presidenti russo e ucraino. Sebbene, a questo punto dell’operazione militare russa, fornire garanzie di sicurezza sia possibile solo se Kiev soddisfa i requisiti proposti da Mosca, hanno detto gli esperti a Nezavisimaya Gazeta.

Zelensky ha detto che la situazione era molto problematica. Secondo lui, il primo passo per trovare una soluzione dovrebbe essere la sicurezza e la fine del conflitto. Intende discutere di queste preoccupazioni durante il suo primo incontro con il presidente della Russia.

Il principale esperto dell’Istituto russo per gli studi strategici Oleg Nemensky ha dichiarato che parlando di garanzie di sicurezza, Kiev sta effettivamente cercando di aggrapparsi alla fine di un’opportunità già persa. Inoltre, i partner occidentali hanno già dimostrato di voler continuare a fornire armi agli ucraini, ma non agiranno da garanti della sua sicurezza. La Russia, nella fase attuale dell’operazione militare, può discutere di garanzie di sicurezza, se i suoi requisiti sono soddisfatti, ha aggiunto l’esperto.

Nelle condizioni date, ha suggerito, è probabile che siano attese ulteriori dichiarazioni del presidente ucraino, volte a confermare la sua prontezza retorica alle concessioni mentre stabiliscono condizioni che rendano impossibile raggiungere un compromesso. Tali proposte includono, ad esempio, l’idea espressa da Zelensky di indire un referendum. Anche se organizzare questo tipo di votazione solo in una zona del Paese dilaniata dalla guerra e con una popolazione disorientata potrebbe essere inutile, ha aggiunto l’esperto.

Tokyo ha reagito in modo negativo alla dichiarazione di Mosca sulla sua riluttanza a condurre un ulteriore dialogo su un trattato di pace. Secondo gli esperti intervistati da Izvestia, sono improbabili nuove sanzioni da Tokyo in risposta all’attuale mossa di Mosca. Il Giappone ha già imposto una serie di misure restrittive e interrompere la cooperazione energetica con la Russia sarebbe estremamente non redditizio per loro.

In parte, il rifiuto di Mosca di negoziare un trattato di pace con il Giappone, che non si concludeva dalla fine della seconda guerra mondiale, può essere considerato un gesto simbolico. “I negoziati per un trattato di pace e una soluzione della questione territoriale nel 2019 hanno mostrato che le posizioni delle parti sono molto divergenti ed è impossibile raggiungere un accordo. Inoltre, dopo la partenza di Shinzo Abe, in realtà non ci sono state trattative serie e non c’erano reali prospettive per concludere un trattato di pace o risolvere la questione territoriale”, ha detto a Izvestia Anna Kireeva, esperta del Center for Comprehensive Chinese Studies and Regional Projects presso MGIMO.

Nel frattempo, nonostante la durezza della risposta del Giappone alle operazioni della Russia in Ucraina, il Paese non ha interrotto la cooperazione energetica.

“Il progetto Sakhalin-2 è fondamentale per la sicurezza energetica del Giappone poiché consente al paese di diversificare le sue fonti di importazione di idrocarburi. Rappresenta il 9% delle importazioni di GNL”, ha spiegato.

“Negli ultimi sei anni, tutto è rimasto al livello dei negoziati. Quindi, qui non c’è nulla da abbandonare”, ha detto il capo del Centro di studi giapponesi presso l’Istituto dell’Estremo Oriente dell’Accademia delle scienze russa Valery Kistanov. Secondo lui, il Giappone dipende completamente dalle importazioni di energia e la Russia sembra avere una parte considerevole di queste esportazioni.

I prezzi dell’acciaio in Europa hanno raggiunto un nuovo massimo

Di conseguenza, il 22 marzo il prezzo dei futures di maggio per la fornitura di acciaio laminato a caldo al London Metal Exchange (LME) ha raggiunto $ 1.625 per tonnellata. Secondo gli esperti intervistati da Vedomosti, le ragioni principali dell’aumento dei prezzi sono state le sanzioni contro la Russia e interruzioni nella consegna dall’Ucraina. Pertanto, sostituire le esportazioni russe è destinato a essere difficile.

Anche i prezzi dell’acciaio in Europa stanno aumentando a causa dei maggiori costi di produzione, ha detto Boris Sinitsyn, direttore della ricerca sui metalli e sulle miniere di Renaissance Capital. Sebbene le sanzioni contro il settore metallurgico russo siano il motivo principale, ha osservato l’amministratore delegato del settore dei metalli presso Otkritie Research Daniil Karimov. Il principale vantaggio competitivo del metallo laminato russo è stato il suo basso costo, ha aggiunto. Può essere sostituito solo da prodotti più costosi provenienti da fonti alternative o potenziando la produzione all’interno dell’UE, ritiene l’esperto.

L’alto costo dell’energia nell’UE sarà uno dei principali fattori alla base del lento calo dei prezzi dell’acciaio. Un divieto all’importazione di semilavorati siderurgici dalla Russia (circa 5 milioni di tonnellate nel 2021) potrebbe portare a un ulteriore aumento dei prezzi. In questo caso, secondo le stime dell’esperto, il prezzo dell’acciaio laminato potrebbe salire a 2.000 dollari per tonnellata. Ma anche in uno scenario più ottimista, crede che i prezzi rimarranno alti fino al 2023.

Fallisce la scommessa degli Stati Uniti per mettere la Cina contro Mosca e i russi cercano le carte UnionPay

Una conversazione tra i presidenti Joe Biden degli Stati Uniti e Xi Jinping della Cina è stato il principale evento internazionale della scorsa settimana. I leader delle due superpotenze sembrano non essere riusciti a raggiungere un’intesa. Al contrario, i colloqui hanno segnato un punto negativo. Biden ha avvertito che la Cina potrebbe subire danni se si muovesse per aiutare la Russia a mitigare l’impatto delle sanzioni occidentali. Avendo respinto le richieste di Washington, Pechino cerca di evitare le sanzioni statunitensi e, allo stesso tempo, di diventare il principale beneficiario della guerra economica globale, scrive Kommersant.

“Pechino e Washington si sono concentrati su cose diverse in termini di colloqui tra i leader statunitensi e cinesi. Per la Cina, il dialogo riguardava principalmente la necessità per gli Stati Uniti di astenersi dall’interferire nella questione di Taiwan e di utilizzare la politica delle sanzioni contro altri paesi”, ha spiegato il direttore dell’Istituto di studi asiatici e africani dell’Università statale di Mosca, Alexey Maslov.

Alla domanda su quali misure estreme potrebbe prendere Washington, l’esperto ha detto:

“Gli Stati Uniti possono cancellare i loro debiti esteri dichiarando un default sui pagamenti in dollari in entrata e in uscita, mentre il sistema della Federal Reserve può anche cambiare il design delle banconote da un dollaro, congelando i conti in dollari in altre banche e rifiutandosi di accettarli. Come opzione più morbida, gli Stati Uniti potrebbero rifiutarsi di accettare tali pagamenti dalla Russia o dalla Cina, il che porterebbe a una ‘apocalisse economica’ parziale o totale. Tuttavia, la Cina inizierà a scaricare il proprio debito al primo segno di tali azioni negative, che causeranno un grande panico sui mercati e si rifiuterà anche di emettere prestiti in dollari”, ha aggiunto Maslov.

Secondo l’esperto, anche l’attraente mercato statunitense non sarebbe in grado di compensare “l’umiliazione nazionale”. Che la Cina dovrebbe affrontare se fosse costretta a fare concessioni sotto la pressione degli Stati Uniti. Inoltre, la Cina chiarisce che il conflitto intorno all’Ucraina non è solo un problema tra Mosca e Kiev, ma una questione relativa al crollo del sistema globale, che deve essere affrontata con urgenza.

La guerra delle sanzioni raggiunge i limiti economici

La guerra delle sanzioni contro la Russia ha notevoli limiti economici. Kiev non ha dichiarato guerra a Mosca e mantiene il transito del gas russo. Le principali aziende tedesche hanno messo in guardia contro l’arresto del gasdotto Nord Stream 1 e la corsa a ulteriori sanzioni. Qualsiasi nuova restrizione potrebbe accelerare la recessione globale, scrive Nezavisiamaya Gazeta.

Il presidente della Federazione tedesca dei sindacati Reiner Hoffmann ha affermato che la crisi in Ucraina rappresenta un pericolo per il mondo intero. I prezzi alimentari globali potrebbero aumentare dell’8-22%, ha avvertito l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), sottolineando che Russia e Ucraina sono tra i principali produttori alimentari mondiali. Inoltre, la Russia è il più grande esportatore di fertilizzanti azotati e il secondo più grande fornitore di fertilizzanti di potassio e fosforo.

Nel frattempo Kiev si è finora astenuta dal dichiarare guerra alla Russia, pur mantenendo la legge marziale nel Paese, ha sottolineato il capo del Dipartimento di politica mondiale dell’Università statale di Mosca Andrey Sidorov. Lo stato attuale consente all’Ucraina di mantenere il transito di gas russo che avrebbe dovuto interrompere se fosse stata dichiarata una guerra. “Il gas continua ad essere pompato in Europa perché nessuno a Kiev vuole litigare con Austria, Germania e Ungheria gelate. Inoltre, Kiev ha bisogno anche del gas russo. Tuttavia, non acquista gas direttamente da Gazprom, ma dai paesi dell’UE a prezzi di mercato. Kiev conta chiaramente sul pagamento della Russia per il transito del gas. Se il transito si ferma, non ci saranno soldi”, ha spiegato Sidorov.

Anche l’Europa non ha fretta di abbandonare gli idrocarburi russi.

Tuttavia, sembra che i funzionari dell’UE non stiano calcolando le conseguenze economiche delle sanzioni sulla Russia che l’Europa dovrà affrontare, ha sottolineato Maxim Shein, Chief Investment Strategist di BCS. “Detto questo, le sanzioni potrebbero essere ulteriormente inasprite per raggiungere l’impensabile”, ha osservato l’analista. Nel frattempo, la popolazione europea inizierà a subire davvero gli effetti delle sanzioni con l’arrivo della stagione autunnale, ha aggiunto Shein.

Arriverà il momento di concordare regole di convivenza senza conflitti nella regione euro-atlantica

Prima o poi arriverà il momento di concordare le regole per una convivenza senza conflitti nella regione euro-atlantica, ha affermato l’inviato russo presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) Alexander Lukashevich in un’intervista a Izvestia.

“Al momento è impossibile continuare i colloqui sulla questione, dato quanto radicalmente è cambiata la situazione”, ha osservato. “Un’altra cosa è che prima o poi verrà il momento di concordare nuove opzioni per una convivenza senza conflitti nella regione euro-atlantica”, ha aggiunto l’inviato. Tuttavia, secondo Lukashevich, è difficile dire al momento quando e come accadrà.

“La Russia utilizzerà tutte le piattaforme multilaterali per dimostrare il suo punto in ogni modo possibile”, ha sottolineato il diplomatico russo. Ha anche affermato che sono stati fatti tentativi per parlare con Mosca a nome di un gruppo di paesi della NATO o dell’UE sulla piattaforma dell’OSCE piuttosto che a titolo nazionale. “Le regole di procedura nella nostra organizzazione dicono che tutti i paesi partecipano all’OSCE come stati sovrani e indipendenti in piena uguaglianza. Tuttavia, se si guarda più da vicino, è rimasta poca sovranità poiché è stata spazzata via dal rullo compressore euro-atlantico”, ha aggiunto l’inviato.

Dopo il 24 febbraio, i rappresentanti occidentali sono stati contrari a un dialogo serio con la Russia.

“Le emozioni sono un pessimo consigliere. Come si può lavorare in una situazione in cui nessuno vuole ascoltarti? Molte volte nelle ultime settimane, il cosiddetto West collettivo è uscito a frotte, cosa impossibile da immaginare su altri piattaforme”, ha osservato Lukashevich.

Tuttavia, ci sono paesi che continuano a funzionare nonostante tali “spettacoli teatrali”, ha proseguito il diplomatico. “Oltre alla Bielorussia, questi includono i nostri partner e alleati del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, nonché numerosi paesi europei. Apprezziamo la loro disponibilità a lavorare all’interno dell’OSCE anche nelle circostanze più difficili”, ha sottolineato l’inviato russo.

Tokyo si dimostra la fedele alleata di Washington

A New Delhi si è svolto un incontro tra il primo ministro indiano Narendra Modi e il suo omologo giapponese Fumio Kishida. Il partito in visita di Tokyo ha invitato l’India a condannare l’operazione militare russa in Ucraina, offrendo un “incentivo” sotto forma di investimento giapponese per un importo di 42 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Tuttavia, la proposta non ha funzionato. La dichiarazione congiunta dei due paesi ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco ma non ha menzionato direttamente la Russia. Ciò non significa che Tokyo non prenderà più parte a una campagna di pressione politica ed economica su Mosca. Il Giappone ha imposto sanzioni agli oligarchi russi, congelato i beni delle banche russe e revocato lo status commerciale della nazione più favorita della Russia.

Il capo del Centro di studi giapponesi presso l’Istituto per gli studi orientali dell’Accademia russa delle scienze, Valery Kistanov, ha sottolineato che “il Giappone ha preso incondizionatamente il comando degli americani”. “A questo proposito, non è diverso dagli altri membri del G7. In particolare, Tokyo ha imposto sanzioni al presidente russo Vladimir Putin e al ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Si stanno tentando di rivoltare la popolazione contro la Russia”, ha precisato.

. Russia-Ucraina: l’Esercito italiano si prepara “mantenendo i massimi livelli di efficienza”

“Il Giappone sta riconsiderando la sua posizione anche su altri binari. Ad esempio, il Paese non ha mai inviato armi alle parti in conflitto militare, ma per quanto riguarda l’Ucraina, il Giappone ha fornito al Paese elmetti, giubbotti antiproiettile e abbigliamento protettivo militare invernale. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky dovrebbe parlare al parlamento giapponese”, ha osservato l’analista.

“Sembra derivare dall’amara delusione del Giappone nei colloqui sul trattato di pace con la Russia, che sono stati bloccati. [L’ex primo ministro giapponese Shinzo] Abe non vedeva l’ora di ottenere progressi e ottenere le isole contese, ma non ha avuto successo. Quindi Kishida ha tratto alcune conclusioni. Quali conclusioni? È chiaro almeno dal fatto che le città giapponesi stanno troncando i legami di città sorelle con quelle russe. Tuttavia, nonostante il suo sentimento anti-russo, il Giappone non ha abbandonato le importazioni di energia russe. A differenza delle aziende occidentali, i giapponesi le aziende non si sono ritirate dai progetti sull’isola di Sakhalin e nell’Artico”, ha affermato Kistanov.

Le banche russe vedono aumentare la domanda di carte di credito UnionPay

Dopo che sistemi e servizi di pagamento come Visa, MasterCard, Apple Pay e Google Pay hanno sospeso le operazioni in Russia, le banche del Paese hanno iniziato a registrare un aumento della domanda di carte bancarie UnionPay. Il sistema cinese delle carte di credito è presente sul mercato russo ormai da otto anni ma non è ancora diffuso. Circa dieci banche russe attualmente emettono carte UnionPay e altre stanno valutando la possibilità di emettere carte co-badge del sistema di pagamenti Mir domestico russo con UnionPay.

Secondo il ricercatore senior presso l’Istituto per gli affari economici del Kola Research Center dell’Accademia russa delle scienze Roman Badylevich, la domanda di tali carte di credito continuerà a crescere poiché le persone cercano un’alternativa a Visa e Mastercard e non danno speranza viaggiare liberamente all’estero.

Tuttavia, non c’è motivo di affrettarsi a ottenere una carta di credito del genere senza alcuna necessità urgente, ha affermato Tatyana Sakharova, membro del Comitato del Consiglio della Federazione per il bilancio e i mercati finanziari. “Le carte Visa e Mastercard continuano a funzionare in Russia, mentre dieci contee, tra cui Turchia, Vietnam, Armenia e Uzbekistan, accettano carte Mir”, ha osservato il senatore.

Il capo del Dipartimento di economia mondiale e attività economica estera presso l’Università statale di economia degli Urali, Oksana Falchenko, ha sottolineato che le commissioni di emissione e di servizio annuali per le carte UnionPay sono salite alle stelle a causa dell’elevata domanda. È abbastanza comprensibile perché UnionPay attualmente detiene il monopolio sul mercato dei sistemi di pagamento russo in termini di sistemi di pagamento che i russi potrebbero utilizzare in altri paesi. L’esperto prevede che il sistema di pagamento cinese continuerà a svilupparsi ulteriormente in Russia in collaborazione con il sistema Mir poiché i due si completeranno a vicenda.