Come abbiamo riferito, si è concluso senza alcun progresso il colloquio in Turchia tra i due ministri degli Esteri russo e ucraino Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba. Dopo il bombardamento che ha colpito un ospedale pediatrico a Mariupol diversi quartieri sono in mano ai russi mentre un nuovo attacco ha colpito l’università.

Mosca ha ammesso l’uso di armi termobariche nella guerra che conta 1300 morti. L’Ucraina lo definisce “genocidio”, l’Unicef registra più di un milione di profughi bambini. Putin: “Manterremo gli impegni sull’export di petrolio e gas”. Il Pentagono boccia il passaggio degli aerei polacchi a Kiev. Resta alto l’allarme sulle centrali nucleari. L’azienda di Stato ucraina che gestisce le centrali del Paese ha smentito il ripristino dell’alimentazione elettrica per l’impianto di Chernobyl annunciato oggi da Mosca.

Yellen: “Possibile inasprimento delle sanzioni verso Usa”

La segretaria al tesoro statunitense, Janet Yellen, ha detto che gli Stati Uniti stanno lavorando con gli alleati “per considerare nuove sanzioni” contro la Russia, visto che continua a portare avanti una “guerra orribile”. Yellen ha poi detto che le sanzioni già imposte hanno conseguenze negative “inevitabili” negli Stati Uniti e in Europa.

Ucraina: ripristino energia a Chernobyl fake news

Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che gestisce le quattro centrali nucleari nel Paese, ha definito “fake news” la notizia annunciata da Mosca secondo la quale esperti bielorussi avrebbero ripristinato la fornitura di elettricità a Chernobyl.

Croce Rossa, “A Mariupol situazione disperata, gente non ha più cibo”

Centinaia di migliaia di persone bloccate senza cibo, acqua, elettricità e medicinali a Mariupol. La città assediata la situazione “diventa sempre più terribile e disperata”. A riferirlo Sasha Volkov, vice capo della delegazione della Croce Rossa internazionale. “Molta gente dice di non avere più cibo per i bambini”.

Putin, prezzi alimenti aumenteranno se pressione Occidente continuerà

Il presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione di governo, ha affermato che i prezzi globali del mercato alimentare aumenteranno ulteriormente se la pressione economica internazionale sulla Russia continuerà.

Oms, 24 i centri sanitari colpiti in Ucraina, 12 morti

Sono 24 i bombardamenti subiti da strutture sanitarie in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio, con un bilancio di almeno 12 morti e 17 feriti, di cui almeno 2 morti e 8 feriti tra il personale sanitario. Lo rende noto l’Organizzazione mondiale della sanità, citata dalla Cnn, senza indicare i responsabili degli attacchi.

Russia: ripristinata la fornitura di energia a Chernobyl

Il ministero dell’Energia russo ha annunciato che gli esperti bielorussi hanno ripristinato la fornitura di elettricità a Chernobyl. Lo riporta il Guardian. La centrale nucleare rischiava di rimanere senza l’energia necessaria ad attivare i sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del materiale radioattivo.

Ucraina confisca proprietà russe nel Paese

Il Presidente ucraino Zelensky ha appena controfirmato la legge che consente il sequestro di proprietà russe in Ucraina. Il testo, approvato dal Parlamento di Kiev la settimana scorsa, consente all’Ucraina di confiscare le proprietà che appartengono alla Federazione Russa o ai suoi residenti.

Putin, azioni dure contro imprese che chiudono in Russia

“È necessario agire in modo deciso nei confronti delle compagnie straniere che stanno interrompendo le loro operazioni in Russia, ci sono soluzioni legali al riguardo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato da Interfax.

Putin: “Occidente sta scatenando guerra economica contro di noi”

“L’Occidente sta scatenando una guerra economica al nostro Paese e noi prenderemo misure per contrastarla”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin.

Goldman Sachs prima banca a lasciare la Russia

Goldman Sachs riferisce di stare per chiudere interamente le sue operazioni in Russia. Diventa così la prima grande banca di Wall Street a farlo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Bombe della Russia sui civili

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno valutando ulteriori sanzioni per punire la Russia per le “atrocità” commesse in Ucraina. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen dice che “L’economia russa sarà devastata come conseguenza di ciò che abbiamo già fatto, ma noi… continuiamo a considerare ulteriori passi da compiere”.

La Yellen non ha fornito dettagli su quali sanzioni aggiuntive potrebbero essere imposte, anche se ha notato che la Russia non ha fermato la sua invasione dell’Ucraina.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri alleati per prendere in considerazione le sanzioni”, ha affermato Yellen. “A questo punto, non stiamo vedendo la Russia tirarsi indietro dall’orribile guerra che hanno iniziato, un’invasione non provocata della patria ucraina. In effetti, le atrocità che stanno commettendo contro i civili sembrano intensificarsi. Quindi, è certamente appropriato per noi lavorare con i nostri alleati per prendere in considerazione ulteriori sanzioni”.

Il segretario al Tesoro ha precisato il danno economico e finanziario causato dalle sanzioni occidentali imposte nelle ultime settimane.

“Abbiamo isolato finanziariamente la Russia. Il rublo è in caduta libera. Il mercato azionario russo è chiuso. La Russia è stata effettivamente esclusa dal sistema finanziario internazionale”, ha affermato Yellen, aggiungendo che l’accesso della banca centrale russa alle sue riserve è stato in gran parte interrotto.

La Yellen ha ammesso che c’è “certo” un effetto economico sulle sanzioni per gli Stati Uniti e l’Europa, anche se ha affermato che i funzionari hanno lavorato per ridurlo al minimo.

“Ha già fatto salire i prezzi globali del petrolio. Lo stiamo vedendo noi stessi nei prezzi alla pompa”, ha detto Yellen.

Alla domanda se gli alleati europei si muoveranno per vietare il petrolio e il gas russo, Yellen ha ribadito che i funzionari statunitensi riconoscono che “non tutti i paesi sono nella stessa posizione” per tagliare le spedizioni di energia russa.

“Abbiamo pochissima dipendenza dal petrolio russo”, ha detto Yellen.